قوى الامن: تحويل السير في بعض شوارع الحمرا

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة ما يلي: "ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بتعبيد الطريق في منطقة الحمرا رقم (34) - شارع الصوراتي رقم (53) وأجزاء متفرعة منه، وشارع ابراهيم عبد العال رقم (76)، اعتبارا من الساعة 7.00 صباحا ولحين الانتهاء من يوم الاثنين في 13-7-2020.

ستؤدي هذه الأعمال إلى منع المرور كليا، وسيتم تحويل السير خلال فترة الأشغال إلى الطرق الفرعية المجاورة.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام".