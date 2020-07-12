وهاب يكشف من هدد بيفاني

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خلال مقابلة على تلفزيون الجديد، كشف الوزير السابق وئام وهاب أن من هدد المدير العام للمالية آلان بيفاني هو الوزير السابق وليد جنبلاط الذي تباهى أمام أكثر من شخص أنه أرسل الى بيفاني رسالة تهديد غبر واتساب ويحذره فيها من المس بأمواله.

وحول الخلافات مع جنبلاط، قال وهاب "انا مؤمن ولا يمكن أن أقوم بأذية اي فرد من أبناء الموحدين ليتوقف وليد جنبلاط عن تناولي بحديثه" واضاف احذره من أي يمس بكرامتي و"أنا لا اتنازل الا امام الله".