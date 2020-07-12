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تسجيل حالة كورونا جديدة في الجامعة اللبنانية

12
JULY
2020
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أفادت صفحة رابطة طلاب الجامعة اللبنانية على تويتر أن حالة كورونا جديدة في سجلت في الجامعة اللبنانية كلية الصحة - مجمع الحدث.
وقالت الرابطة في تغريدتها: "نتمنى الشفاء العاجل لزملائنا في كليتي الصحة والإعلام. ماذا تنتظر إدارة الجامعة لتعدل قرارها غير المسؤول؟"
 
وكانت الربطة قد نشرت في تغريدات سابقة " حجة أن القانون لا يسمح بإجراء إمتحانات عن بعد في #الجامعة_اللبنانية سقطت مع صدور المرسوم الذي يتيح إجراء الإمتحانات عن بعد للعام الجامعي ٢٠١٩-٢٠٢٠ عن مجلس الوزراء، والذي على أساسه اعتبرت الإمتحانات التي أجريت عن بعد في الجامعات الخاصة قانونية. العائق هنا ليس القانون، إنما التعسف".
 
وأضافت "مع إرتفاع عدد الإصابات والتوجه للعودة إلى التعبئة العامة، سيكون على إدارة #الجامعة_اللبنانية تعليق الإمتحانات عاجلا أم آجلا.
لماذا لا تحد الإدارة من تداعيات قرارها الكارثية وتعلق إجراء الإمتحانات طوعاً وسريعاً، قبل إجبار الطلاب على الحضور إلى الكليات بأعداد كبيرة والإختلاط غداً؟"
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