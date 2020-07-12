4 جرحى في حادثي سير في زوق مصبح ونهر الكلب

A + A -

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن 4 جرحى سقطوا صباح اليوم بانحراف سيارة رباعية الدفع من نوع "سوزوكي" على المسلك الغربي لأوتوستراد زوق مصبح، مما أدى إلى اصطدامها بمحطة للتزود بالوقود في محاذاة المسلك، وإصابة شخصين كانا في داخلها بجروح مختلفة، وسارعت إلى المكان فرق الإسعاف في مركز الدفاع المدني في جونية والصليب الأحمر وتم نقل الجريحين إلى مستشفى سيدة لبنان لتلقي العلاج.

كذلك، أدى حادث سير على المسلك الغربي لأوتوستراد نهر الكلب الضبيه بعد مخرج النفق إلى إصابة شخصين من التابعية السورية بجروح، وتم نقلهما بواسطة عناصر الدفاع المدني إلى مستشفى نفسها لتلقي العلاج.