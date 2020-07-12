عناوين الصحف ليوم الأحد 12 تموز 2020

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الأنباء الكويتية: رئيس الجامعة الأمريكية: هذه أسوأ حكومة في تاريخ لبنان
دياب من دار الفتوى: الحديث عن استقالة الحكومة «فيك نيوز»
النهار: الحكومة تواجه التحذيرات الدولية كما كورونا بالإنكار
الشرق الأوسط: دياب يؤكد استعداد واشنطن لمساعدة لبنان «في مختلف المجالات»
نفى أنباء استقالة الحكومة أو بعض وزرائها
الديار: تعليمات أميركية جديدة للسفيرة شيا : جاهزون لفتح آذاننا لمطالب لبنان
دياب يتحرك بثقة ويزور المفتي : الحكومة باقية واستقالتها اخبار مُلفقة
التعاون النفطي مع العراق على النار ومعلومات عن فتح أبواب الكويت وقطر