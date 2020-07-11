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تباشير ايجابية على مستوى العلاقات اللبنانية العربية

11
JULY
2020
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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

 

في اتجاهات ثلاثة يتطلع اللبنانيون هذه الايام:


الاتجاه الاول دولي، رصدا لتطورات الموقفين الاميركي والفرنسي بعد التصريحين الاخيرين للوزيرين مايك بومبيو وجان ايف لو دريان، اللذين حركا الركود الخارجي ازاء الازمة اللبنانية التي تستفحل اكثر فاكثر يوما بعد يوم بشقيها الاقتصادي والمالي، وتداعياتها المعيشية.


الاتجاه الثاني اقليمي، محوره عربي، ولاسيما على خط كل من العراق والكويت، حيث التباشير ايجابية، اضافة الى الموقف المصري اللافت الذي جسدته الرسالة الخطية التي تلقاها الرئيس العماد ميشال عون امس من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.


وفي سياق التباشير الايجابية على مستوى العلاقات اللبنانية العربية، يحل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم موفدا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون غدا ضيفا على الكويت حيث يلتقي امير البلاد لوضعه بصورة التطورات الراهنة في لبنان، خصوصاً ان العلاقات اللبنانية-الكويتية علاقات مميزة تاريخياً، اضافة الى العلاقة الشخصية التي تجمع الرئيس عون بأمير الكويت.


وتشير معلومات الOTV الى ان:


قرار ايفاد اللواء ابراهيم جاء نتيجة اتصال جرى بين الرئيس عون وامير الكويت تم خلاله عرض الاوضاع العامة في المنطقة والوضع في لبنان.


اما الاتجاه الثالث الذي يتطلع اليه اللبنانيون فداخلي، على علاقة بالمطلوب لتجاوز التعثر في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من جهة، والتفعيل المطلوب اكثر للعمل الحكومي.


وقد لفتت اليوم سلسلة مواقف لرئيس الحكومة من دار الفتوى وصف خلالها المعلومات المتداولة عن احتمال استقالة الحكومة بالfake news.

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