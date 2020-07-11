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مستشفى الروم أوضح ما أشيع عن إصابة عدد من طاقمه الطبي والتمريضي بفيروس كورونا

11
JULY
2020
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صدر عن مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي (الروم) بيانا اكد فيه خلو طاقمه الطبي والتمريضي من فيروس كورونا.
وكان المستشفى قد استقبل الثلثاء الماضي حالة مصابة بالكورونا لكاهن، وهو بكامل الاستعداد لاستقبال هذه الحالات، وهو المستشفى الوحيد الذي يجري مجانا وتلقائيا فحص الكورونا لكل مريض طوارىء مهما كانت حالته. وبعد تأكيد الحالة، اجرت على اثرها وزارة الصحة فحوص pcr لابناء رعيته والمخالطين، وجاءت نتيجتها سلبية بحسب مختبري مستشفى البوار الحكومي ومستشفى القديس جاورجيوس الجامعي (الروم). وكذلك اجريت فحوص على الفريق الطبي والتمريضي وجاءت النتيجة سلبية اثر استقبالهم للمريض، وهو روتين طبي اضافي حفاظا على سلامة العاملين الصحيين المخالطين، على الرغم من اتخاذهم الاجراءات الوقائية كافة.
 لذلك تمنى المستشفى توخي الدقة العلمية في نشر الاخبار والرجوع اليه لاستيضاح اي معلومة".

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