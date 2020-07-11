living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مستشفى راشيا الحكومي: مرافقو مريض اعتدوا على طبيب وموظفين ونطالب نقابة الأطباء باقتراح قوانين رادعة تحمي العاملين الصحيين

11
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت إدارة مستشفى راشيا الحكومي واللجنة الطبية في المستشفى، أنه بتاريخ اليوم، "وفي قسم الطوارئ بمستشفى راشيا الحكومي، حصل اعتداء مستنكر ومرفوض على الفريق الطبي والتمريضي والإداري، حيث تعرض الزميل الدكتور جميل فرحات وبعض الممرضين والاداريين ومسعفي الصليب الأحمر، للتهجم اللفظي والجسدي من قبل مرافقي أحد المرضى".

وأشارتا إلى أنهما عقدتا اجتماعا طارئا إثر الاعتداء، أصدرتا بعده البيان الآتي:

1- إننا نستنكر أشد الاستنكار وندين الاعتداء المشين على الزميل الطبيب الدكتور جميل فرحات وموظفي المستشفى، ونؤكد أن أي تعرض لكرامة أي طبيب إنما يطال الجسم الطبي بكامله والطبيب ليس مكسر عصا لأحد، كائنا من كان.

2- إن الاعتداءات المتكررة في الآونة الأخيرة على مؤسسات استشفائية عدة وأطباء وعاملين صحيين، تضع على المحك مستقبل هذه المهنة الإنسانية، حيث أصبح الطبيب يفكر مرتين قبل التوجه إلى الطوارئ للقيام بواجبه والوقوف مع المرضى وأوجاعهم، لذا نطالب نقابة الأطباء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتقدم باقتراحات تشريعية أسوة بنقابات الأطباء في الدول المتحضرة، واقتراح قوانين رادعة تحمي العاملين الصحيين. كذلك ندعو لجنة الصحة في مجلس النواب إلى الإسراع في إقرار القوانين، ليستطيع الطبيب القيام بواجباته المهنية بأمان وبمعزل عن التهديد والغوغائية.

3- إننا إذ نتضامن مع الزميل الدكتور جميل فرحات والعاملين في المستشفى، ندعو يوم الاثنين في 13-07-2020 إلى التوقف عن العمل لمدة ساعة، عند الثانية عشرة ظهرا، استنكارا لما حدث".

وختمتا بتوجيه نداء "للجميع للتحلي بالصبر والحكمة والاتزان والتعامل بأخلاقية موازية لسمو رسالة الطب ونبلها، لكي يبقى الأطباء والممرضون بجانبكم لبلسمة جراحكم في هذه الظروف الصعبة على الجميع دون استثناء".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout