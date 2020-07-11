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بالصور: جولة في انفاق "حزب الله"!

11
JULY
2020
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نظمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بمشاركة جيش العدو الإسرائيلي، جولة ميدانية لـ12 دبلوماسيا من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، على الحدود الشمالية المحاذية للبنان.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلي إلى أن "الخارجية اصطحبت الدبلوماسيين إلى داخل النفق التابع لـ"حزب الله" الذي اكتشفه الجيش العدو  قبل نحو عام ونصف العام في إطار عملية "درع الشمال"، مشيرة إلى أن الجولة الدبلوماسية تأتي قبيل تجديد ولاية قوات اليونيفيل على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية الشهر المقبل.

 

وقال رئيس لواء العلاقات الخارجية في جيش العدو، العميد أفي دفرين، خلال الجولة، إن "الجيش الإسرائيلي ملزم بمساعدة قوات اليونيفيل المنتشرة جنوب لبنان لتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 للحفاظ على الهدوء والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أنه من المهم أن تتمكن قوات اليونيفيل من التحرك بحرية جنوب لبنان، وإبلاغ مجلس الأمن عن الخروقات المختلفة التي يقوم بها حزب الله " على حد تعبيره.

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