حاملاً معه رسالة من الرئيس عون.. اللواء إبرهيم غداً في الكويت

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يصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم إلى الكويت غداً كمبعوث خاص من رئيس الجمهورية ميشال عون، حاملًا رسالة منه الى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد تتعلّق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

ونقلت مصادر ديبلوماسية عن اللواء ابرهيم أنّ الكويت تلعب اليوم دوراً مهماً جداً على اكثر من صعيد، ولها نهجها المميز والخاص في مقاربة المواضيع الإقليمية والعلاقات بين الدول، ومرئيات قيادتها “بوصلة الحكمة” للباحثين عن الاستقرار والتعاون الإيجابي وسيادة منطق الحوار البناء.

وأضافت، وفق ما نقلت صحيفة “الراي”، أنّ العلاقات الكويتية اللبنانية نموذجية وتستند الى تاريخ مشترك طويل من المصالح المشتركة والمواقف المتناسقة، وأنّ لبنان لا يمكن أن ينسى عندما يلتقي مسؤولوه الأمير الشيخ صباح الأحمد الدور الذي لعبه سموه في ارساء السلم الأهلي سابقًا ودعم كل ما من شأنه ترسيخ الامن والاستقرار لاحقاً.