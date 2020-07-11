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معلومات مغلوطة.. وقيادة الجيش توضح!

11
JULY
2020
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

 

تتناقل بعض وسائل التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة حول فرض تراخيص مسبقة على الاعلاميين.

يهم قيادة الجيش أن توضح بأن مسألة اعتماد تراخيص لوسائل الاعلام ليست جديدة وهي تندرج في إطار التدابير والإجراءات المعمول بها وفقاً للقوانين، كما أنها تهدف من ناحية أخرى إلى تأمين سلامة الإعلاميين أنفسهم.

مع الإشارة إلى أن الإجراءات تفرض على جميع وسائل الاعلام طلب تراخيص تُعتمد فصلياً ويتم تجديدها بناءً على رغبة الوسيلة الاعلامية.

أما في ما خصَ التصاريح الاستثنائية فهي ليست دائمة وتصدر عند الطلب وهي متعلقة بالمناطق الخاضعة لتدابير أمنية استثنائية.

تؤكد قيادة الجيش حرصها الشديد على حرية العمل الاعلامي وتقديرها للدور الذي تؤديه وسائل الاعلام على اختلافها، وتجاوبها مع الاجراءات المتخذة حفاظاً على سلامة الاعلاميين ودورهم الوطني ورسالتهم السامية.

كما تدعو مديرية التوجيه في قيادة الجيش، وسائل الاعلام الراغبة بالحصول على تراخيص، زيارة الموقع الالكتروني للاطلاع على المعلومات والمستندات المطلوبة.

 

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