بالفيديو والصور: النيزك 'يقترب اكثر من الارض وهذا موعد بلوغه النقطة الاقرب الينا'!

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التقطت عدسة الشاب الجنوبي نصر جابر، الطالب في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية، مشاهد لمرور المذنب نيو وايز فجر يوم الخميس ٩ تموز في تمام الساعه ٤:٤٨ في التوقيت المحلي من على سطح منزله في بلدة تبنين الجنوبية. ووفق ما اكد المهندس جابر لموقع "يا صور"، فان "المذنب نيو وايز (C/2020 F3 Neowise) هو جرم سماوي، يتكون من نواة من الجليد والغبار، دخل المجموعة الشمسية واقترب من الشمس في ٣ تموز، مما أدّى الى اشتعاله، وتكون ذيل من جزيئات الغاز التي تنبعث منه في اتجاه مهب الرياح الشمسية ويبعد عن الارض مسافة ١٣٧ مليون كلم. هذا وسيكمل المذنب طريقه ليكون الاقرب الى الأرض في ٢٢ تموز وعندها يمكن رؤيته بعد غروب الشمس وسوف يعبر مدار الأرض في طريق عودته إلى خارج النظام الشمسي بحلول منتصف آب".

كما اكد جابر ان التصوير هو هواية يمارسها بين الحين والآخر، حيث يهوى تصوير الظواهر الفلكية والطبيعية، اضافة الى شغفه باختصاص الهندسة الذي يتابعه جامعياً.

هذا وافادت سابقا "روسيا اليوم" قبل يومين:

نشرت ناسا صورة مذهلة لمذنب يبدو وكأنه على وشك الاصطدام بكوكبنا. ولحسن الحظ، فإن مذنب "نيووايز" يتجه في الواقع، إلى ما وراء الأرض في الوقت الحالي ويصبح أكثر وضوحا مع اقترابه، وف قما افادت روسيا اليومن نقلا عن "ذي صن".

ووقع اكتشاف المذنب "نيووايز" (NEOWISE) أو كما يعرف C / 2020 F3، في أواخر شهر مارس، وأصبح أكثر سطوعا عندما وصل إلى أقرب نهج للشمس، داخل مدار عطارد، في أواخر الأسبوع الماضي. وقالت وكالة ناسا: "ظهر المذنب فجأة للعين المجردة"، وتابعت: "نجا الجسم الجليدي من فضاء ما بين الكواكب، من التسخين الشمسي حتى الآن، وأصبح حاليا أقرب إلى الأرض مع بدء رحلته الطويلة إلى النظام الشمسي الخارجي".

وأضافت الوكالة: "عندما أصبح المذنب نيووايز واحدا من المذنبات القليلة المرئية بالعين المجردة في القرن الحادي والعشرين، انتشرت الأخبار بشأنه بسرعة، ووقع تصويره بالفعل فوق العديد من المواقع والمدن الشهيرة حول العالم".

وشاركت وكالة ناسا الصورة المذهلة للمذنب ضمن موقع صورة اليوم الفلكية، والتي التقطها المصور مارون حبيب وهو يشاهد المذنب فوق لبنان قبل شروق الشمس قبل يومين.

وأضافت ناسا: "يظل سطوع المذنب المستقبلي غير مؤكد إلى حد ما ولكن من المرجح أن يظل من الممكن رؤية المذنب ليس فقط في سماء الصباح الباكر، ولكن أيضا في الأسبوع المقبل في سماء المساء المبكرة".

من المقرر أن يصل المذنب إلى أقرب نقطة له إلى الأرض في 23 يوليو".

وسيكون مرئيا من نصف الكرة الشمالي هذا الشهر، والذي يشمل المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

أفاد الناس برؤية "نيووايز" بالعين المجردة لكن المنظار سيظل مفيدا جدا للحصول على رؤية أفضل.

ويقال حاليا إنه يمكن رؤيته من خطوط العرض الوسطى الشمالية قبل شروق الشمس وبعد غروبها مباشرة.

في الوقت الحالي ، يتحرك "نيووايز" غربا من كوكبة "ممسك الأعنة" (Auriga)، وبحلول منتصف يوليو، سيكون قد انتقل إلى كوكبة الوشق (Lynx) ومن المنتظر أن يكون مرئيا طوال الليل.

هناك العديد من تطبيقات الهواتف الذكية التي يمكن أن توجهك في الاتجاه الصحيح للأبراج في السماء.







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