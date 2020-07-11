المحكمة الخاصة بلبنان: النطق بالحكم في قضية عياش وآخرين في 7 آب

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أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان أن "موعد النطق بالحكم في قضية عياش وآخرين ب7 آب المقبل"، وقالت في تعميم: "أصدرت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان اليوم قرارا حددت فيه موعد النطق العلني بالحكم في قضية عياش وآخرين (STL-11-01) يوم الجمعة في 7 آب 2020، وذلك خلال جلسة علنية تعقد عند الحادية عشرة صباحا بتوقيت وسط أوروبا. وفي القرار الذي أودع اليوم، أعلن القضاة أن الحكم سيصدر في قاعة المحكمة بمشاركة جزئية عن بعد".

وطلب التعميم "من ممثلي وسائل الإعلام الذين يرغبون في تغطية وقائع جلسة النطق بالحكم الحصول على بطاقات اعتماد"، لافتا إلى أنه "سيعلن عن الإجراءات المتعلقة بهذه الجلسة في الوقت المناسب. ونظرا إلى جائحة كوفيد-19 وتماشيا مع التوجيهات الوطنية في هولندا، لن يسمح إلا لعدد محدود من أعضاء وسائل الإعلام بدخول شرفة الجمهور وقاعة الإعلام في المحكمة".