الطقس غائم والحرارة الى ارتفاع

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي رطب معتدل الحرارة نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع إستقرار بدرجات الحرارة ورطوبة مرتفعة مما يؤدي الى تكون طبقات من الضباب على المرتفعات. الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع إرتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات. الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء ظهورالضباب على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 الى 31 درجة. فوق الجبال من 16 الى 27 درجة. في الداخل من 17 الى 38 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 27 °م.

- الضغط الجوي: 1009 HPA أي ما يعادل: 757 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:35:05 ساعة غروب الشمس: 51:19