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عناوين الصحف ليوم السبت 11 تمّوز 2020

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الأخبار

الحكومة تعلن الحرب على «المياومين»
‫التحقيق الجنائيّ: إما أوروبيّ أو «بلديّ»
‫إلزام العائدين بتصريف 100$: نحو إقرار استثناءات؟
حكاية الفيول المغشوش في 114 صفحة: اتهام رحمة وحليس وفغالي وحايك والفوال

البناء

كورونا يثير الذعر بالدنوّ من عتبة الـ 100 يومياً… والدولار يكسر حاجز الـ7000 نزولاً
شيا “خبز وملح” في السراي ووعود باستثناءات من “قيصر”... وتظاهرة تنديد في عوكر
قاسم: نحن في جهوزيّة... والتغيير الحكوميّ بالونات إعلاميّة... ولا تهمّنا تهديدات الأميركيّ

الديار

هل يصبح لبنان تحت الوصاية الدولية أم ينهض بذاته وقوته من الأزمة المالية الاقتصادية؟
لقاءات السفيرة الاميركية مع دياب وبري: إستثناءات وإعفاءات للبنان تحت قانون قيصر
كرة الثلج تكبر وترقيعات طفيفة لأزمة مالية عميقة.... هل الدولة اللبنانية أمام خطر التفكك؟

اللواء

اتهام الطبقة السياسية بالاستعداد لحرق لبنان!
الصندوق لوزني: توقفوا عن خداعنا.. و«الميدل إيست» تخرق الأجواء القاتمة بطائرة جديدة

 

الجمهورية

واشنطن: نضغط حزب الله.. لا لبنان
غطاء دولي للاستقرار.. والصندوق يرفض تضييع الوقت
الذكرى الـ 15 لتفجير المر

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