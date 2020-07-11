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أسرار الصحف ليوم السبت 11 تمّوز 2020

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البناء

خفايا

قالت مصادر في الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي إن تبدلاً طرأ في الساعات الأخيرة تغيّرت معه لهجة وفد الصندوق تجاه الوفد اللبناني من لهجة المماطلة بخلق الذرائع الانتقاديّة للجهوزيّة اللبنانيّة إلى لهجة تعالوا نبحث بخطط الخروج من الأزمة بمعزل عن التفاصيل التي يمكن ترتيبها بعد التوصل لخريطة طريق للخروج من الأزمة.

كواليس

قال مصدر عراقي إن ترتيبات ماليّة قد أنجزت لتخصيص كوتا من النفط الخام للبنان لتتم مقايضتها بمشتقات نفطية مع مصافٍ معتمدة لهذا النوع من الأعمال وإن عائد العراق من العملية سيحتسب على أساس تسعير ثمن المشتقات التي يفاوض عليها لبنان مع المصفاة ويتم فتح حساب ائتماني بموجبه تقيد عليه مستحقات تبادلية لحساب لبنان بالسلع والخدمات.

 

الجمهورية

رغم التأكيد أن دعم السلة الاستهلاكية سيتم من أموال شركات التحويل الا أن مصادر متابعة تتخوف من أن يضطر مصرف لبنان الى استخدام دولارات من الاحتياطي بسبب السلة الفضفاضة المطروحة للدعم.

لاحظت أوساط مراقبة أن أزمة السيولة الورقية والتي كانت تظهر في تداول فئات الخمسين ألفاً وحتى العشرين ألف ليرة في المصارف انتهت مع ظهور كميات كبيرة من فئة الـ100 ألف ليرة بطبعة جديدة.

قال وزير سابق إن كثيرين من أركان السلطة مربكون ولا يعرفون ماذا يجب أن يفعلوا على رغم عدم إظهارهم ذلك.

 

اللواء

همس

تعمّم سفارات دول في بيروت، أن لا مجال إلى اليوم، لإعادة العمل بالتأشيرات إلى الأميركيتين ودول الاتحاد الأوروبي!

غمز

يحرص سفير دولة كبرى يحزم حقائبه، على تقديم نصائح لأصدقائه، قبل السفر!

لغز

فوجئ مسؤولون لبنانيون بطلب إسرائيل، العودة إلى ترسيم الحدود البحرية في هذه المرحلة.

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