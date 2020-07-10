الشيخ قاسم: الحكومة باقي... والاستسلام ليس موجودًا في قاموسنا

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أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، إلى أن “الولايات المتحدة لها هدف مركزي في هذه المنطقة وهو أن تكون اسرائيل مطمئنة وأن تسلب حقوق الفلسطينين”، لافتا الى أن “حزب الله حركة مقاومة وقد طرد اسرائيل من لبنان ومنعها من تحقيق حلمها وحقق أكبر إنتصار في العام 2000”.

ورأى قاسم، أن “المشكلة في لبنان ليست بين اميركا وايران بل المشكلة بين حزب الله واسرائيل، والمطلوب ان يكون لبنان معبرًا للتوطين وجاءت المقاومة بمنظومة الثلاثية الجيش والشعب والمقاومة وحققت حالة سيادية للبنان وهذا الأمر مرفوض بالنسبة لهم، وحزب الله جزء من هذا البلد”.

ولفت الى أن “الجانب الأميركي يستطيع طرح الممنوعات التي يريدها ونحن علينا العمل لمصلحة لبنان، وليس معلوما أن وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو قادر على تنفيذ تهديداته لأن لدينا طرقنا في الالتفاف على الضغوط الاميركية”، مشيرًا ألى أن “حديث بومبيو عن منع وصول النفط الايراني الى لبنان هو ضمن مشروع، وهذا المشروع هو حكومة مختلفة عن الموجودة اليوم، لأنهم يعتبرون أن الحكومة اليوم التي نتواجد فيها تعطل سياسات أميركا التي تريد السيطرة على لبنان لمصلحة اسرائيل”.

وشدد قاسم، على أن “كل الضغط الاميركي الحاصل على لبنان وحزب الله هدفه سلب قدرة حزب الله”، مضيفًا “اذا كان هناك من يعتقد أنه من خلال الضغط ان الحزب قد يتراجع، نقول له للمرة الالف نحن ليس لدينا سوى خيارين اما النصر أو الشهادة والاستسلام ليس موجودًا في قاموسنا ولن نصل الى خيار الجوع”.

وأكد قاسم، أن “هذه الحكومة باقية ويجب منحها الفرصة الكافية وعلينا أن نعمل معها وندعمها”، مشيرًا إلى أن “موضوع المحكمة الدولية خارج اهتمامنا ونقاشنا وليس له مفاعيل في الداخل اللبناني”.