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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



إحدى وسبعون إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت اليوم في لبنان في واحد من سلسلة الأرقام الصادمة على حد وصف وزير الصحة أمس والسؤال: هل تعود الحكومة إلى التشدد بالاجراءات في حال استمرت الأرقام بالارتفاع؟





إنذار كورونا تبعه اليوم إنذار أممي إذ حذرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه من أن الوضع في لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، يخرج بسرعة عن السيطرة. وقالت باشليه إن بعض اللبنانيين الأكثر ضعفا "يواجهون خطر الموت بسبب هذه الأزمة وعلينا التحرك فورا قبل فوات الأوان.





وفي هذا السياق عقد الوفد اللبناني برئاسة وزير المالية اجتماعه السابع عشر مع صندوق النقد الدولي وجرى التركيز على إجراءات الحكومة في ما يتعلق بإصلاح قطاع الكهرباء وكيفية تطبيقها وذلك بعد ساعات من إصدار قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان قراره الظني في ملف "الفيول المغشوش"، فإدعى على 30 شخصا بجرائم جنائية وجنح.

وفي السراي الحكومي طلب لبنان المساعدة الاميركية واستثناؤه من قانون قيصر وتسهيل المفاوضات مع صندوق النقد عناوين كانت حاضرة في الغداء الذي أقامه رئيس الحكومة على شرف السفيرة الاميركية وقبل انتهاء مائدة السراي علت هتافات " ألموت لأميركا..في محيط السفارة في عوكر في تظاهرة معترضة على تصريحات المسؤولين الأميركيين الأخيرة..





وقبل الدخول في تفاصيل هذه العناوين القاتمة إطلالة من نافذة مطار رفيق الحريري الدولي على جديد أسطول شركة الميدل إيست الواعد.. في هذا التقرير.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"



بعد تعيين مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان عادت محركات التفاوض مع صندوق النقد الدولي إلى توليد نقاش حول الإصلاحات ولا سيما الكهربائية منها خلال جلسة



اليوم التي بحثت في الإجراءات التي اتخذت و تلك التي ستتخذها الحكومة في ما يتعلق بإصلاح قطاع الكهرباء وكيفية تطبيقهاعلى أن تستكمل المشاورات في الأسبوع المقبل.



هذه الجولة جاءت في ضوء الاجتماع المالي الذي عقد في السراي مساء أمس للبحث في الشأنين المالي والنقدي في سياق المساعي المبذولة لتوحيد أرقام الخسائر في القطاع المصرفي.



المفاوضات حضرت في رسالة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الجمهورية ميشال عون والتي أمل أن تسفر عن نجاح يقلل الأخطار الواقعة على الاقتصاد اللبناني مبديا في الوقت نفسه إستعداد بلاده لبذل كل جهد يمكن أن يسهم في رفعة الشعب اللبناني وإستعادته لعافيته.



بالتوازي ومع إعلان البدء في تطبيق خطة دعم استيراد السلة الاستهلاكية لوحظ تراجع في سعر صرف الدولار في السوق السوداء وصل إلى اقل من ثمانية آلاف ليرة بفعل تراجع الطلب عليه.



على خط كورونا فإن الحصيلة الصادمة في عداد الإصابات يوم أمس إزدادت عددا اليوم و بلغت 71 إصابة و هي أعداد تستدعي توجها لفرض غرامات مالية على المخلين بقواعد الحجر.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"



لا شيء يسابق حركة دوروثي شي واعوانها في لبنان سوى وباء كورونا، وكلاهما يفتكان باللبنانيين اما جوعا أو مرضا..



فلليوم الثاني على التوالي يحقق كورونا ارقاما عالية بلغت اليوم واحدا وسبعين اصابة مرجحة للارتفاع، ما استدعى رفع الصوت عاليا مرفقا بتبعات قانونية على كل متفلت من المسؤولية، يساهم قاصدا او عن غير قصد بنشر الوباء.



سياسيا وبعد نشر بلادها او تسببها بكل انواع الاوبئة السياسية والاقتصادية والمالية في لبنان، قصدت السفيرة الاميركية السراي الحكومي، متأبطة تبريرات لتصريحاتها النارية التي طاولت السراي الحكومي ورئيسها، ومتخففة من اسقفها العالية ضد اللبنانيين وحكومتهم.



وبعد الخبز والملح على مأدبة السراي، سمعت شي من الرئيس حسان دياب كلاما في غاية الوضوح: لبنان جسر بين الشرق والغرب وهو منفتح عليهما، قال الرئيس دياب، وما يتوفر له من فرص لمشاريع ملحة لشعبه، كهربائية كانت او غيرها، سيلجأ اليها.



واضافت مصادر السراي للمنار، ان الرئيس دياب ابلغ السفيرة دوروثي شي ان وزير الخارجية يعد رسالة لمخطابة بلادها حول الاعفاءات المطلوبة من قانون قيصر الذي تفرضه بلادها على سوريا وشعبها ، وتصيب به كل بلدان وشعوب الجوار السوري..



وبجوار اقامة شي في عوكر اسمعها بضعة شبان بوقفة رمزية، ان رمز الارهاب والعنصرية ومنتهكي كل القوانين والاعراف الدولية لا يحق لهم المحاضرة بالشعب اللبناني، محملين إياها وبلادها مسؤولية المأساة التي يعانيها لبنان واهله بسبب الحصار الاميركي الجائر.



ولكسر الحصار، كانت الجدية في الخطوات اللبنانية نحو المبادرة العراقية، مع تفعيل التواصل بين البلدين والاتصال بين رئيسي الحكومتين، ضمن تواصل لاتمام تبادل النفط مقابل الغذاء والاستثمار..



واستثمارا منها في الازمة اللبنانية، كان كلام مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، محذرة من اسوأ ازمة اقتصادية يعانيها لبنان في تاريخه، داعية المجتمع الدولي الى التحرك سريعا للمساعدة قبل فوات الاوان.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"



في النهاية، لا مفر من تحويل الأزمة الراهنة، على صعوبتها الداخلية، وتشعباتها الإقليمية والدولية، إلى فرصة.



فرصة لتكريس حرية لبنان وسيادته واستقلاله، باعتماد سياسة خارجية مستقلة ومتوازنة، تنطلق من تفاهم وطني عام، ولا تحقق إلا مصلحة لبنان.



فرصة للسير بإصلاحات طال انتظارها على المستويات كافة، وحالت دونها حتى الآن، تدخلات سياسية، وتعقيدات طائفية ومذهبية...



فرصة لتغيير وجهة اقتصاد لبنان، ليس من حر الى موجه، وفق الاتهامات السياسية الموجهة ضد الحكومة، بل من ريعي إلى منتج، وفق ما ينادي به رئيس الجمهورية منذ اليوم الأول لولايته، حتى لا نبقى رهائن موقف دولة اقليمية من هنا، أو أسرى ضغط دولة غربية من هناك، بل حتى يصبح في مقدورنا ان نعتمد على قرشنا الوطني الابيض، في يومنا الاسود.



فرصة لترسيخ مفهوم المحاسبة: المحاسبة الادارية والقضائية حيث يلزم، والمحاسبة السياسية الشعبية الضرورية في كل حين، لمكافأة السياسيين الذين يعملون للصالح العام، ومعاقبة اولئك الذين يشتغلون لأهدافهم الخاصة، ويهملون الصالح العام.



وأخيرا، فرصة لتطبيق البنود العالقة من وثيقة الوفاق الوطني، وتخطي العقد والمحرمات للسير في التطوير الواجب اعتماده في نظامنا السياسي ليكون أكثر قابلية للحياة والانتاج، وذلك في إطار تطبيق الدستور وتطويره لناحية سد الثغرات فيه، وفق ما ورد في بيان لقاء بعبدا في الخامس والعشرين من حزيران الماضي.



وفي سياق رفض الخروج على الدستور، وفي تعليق على ما أثير اخيرا حول استخدام رئيس الجمهورية حقه الدستوري بمراجعة المجلس الدستوري بالنسبة إلى القانون الذي اقر اخيرا حول تحديد آلية للتعيين في الفئة الاولى، اشار مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اليوم الى ان الرئيس العماد ميشال عون لن يتردد في كل مرة تقع فيها مخالفة للدستور او للقوانين، في استعمال حقه وفاء لقسمه، وعلى جميع المعترضين أن يدركوا ويعتادوا أنه ليس في وارد التغاضي عن أي مخالفة دستورية أو قانونية بصرف النظر عن ماهيتها وأسباب وظروف ارتكابها.



وشدد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية على أن لا التجريح ولا التشكيك ولا تزوير الوقائع لتفسيرها وفق المشتهى، يمكن ان يؤثر على مواقف رئيس الجمهورية وقراراته، خصوصا عندما تكون مستندة الى النصوص الدستورية التي ترعى صلاحياته.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"



"آيا صوفيا" أحد أشهر المعالم السياحية في تركيا، من كاتدرائية في القرن السادس عند مدخل مضيق البوسفور في إسطنبول، إلى مسجد في القرن الخامس عشر مع العثمانيين، إلى متحف، واليوم يوقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما بتحويلها إلى مسجد مجددا.



الجار اللدود لتركيا، اليونان، أعلنت ان قرار اردوغان يشكل استفزازا صريحا للعالم المتحضر... الكنيسة الأرثوذكسية الروسية عبرت عن أسفها لعدم إصغاء القضاء التركي إلى "مخاوف ملايين المسيحيين"، ولسماحها بتحويل كنيسة آيا صوفيا السابقة في اسطنبول إلى مسجد.



قرار اردوغان من شأنه أن يحدث ازمة مع الولايات المتحدة التي عبر وزير خارجيتها عن امتعاضه من الخطوة التركية.



بالعودة إلى لبنان، الإصابات بفيروس كورونا بلغت اليوم رقما غير مسبوق منذ الإصابة الأولى في الحادي والعشرين من شباط الفائت.



اليوم احدى وسبعون إصابة، فهل هذا الرقم غير المسبوق يعتبر كافيا لتتخذ الحكومة إجراءات زاجرة لئلا يخرج الوضع عن السيطرة؟



في الموازاة مخاوف دولية من خروج الوضع عن السيطرة محليا:



المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حذرت اليوم من أن الوضع في لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، "يخرج بسرعة عن السيطرة". وجاء في بيان لباشليه أن بعض اللبنانيين الأكثر ضعفا "يواجهون خطر الموت بسبب هذه الأزمة"، مضيفة "علينا التحرك فورا قبل فوات الأوان".



وقبل الدخول في تفاصيل النشرة، نشير إلى أنه في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أصدرت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان اليوم قرارا حددت فيه موعد النطق العلني بالحكم يوم الجمعة في 7 آب 2020.





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*مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"



مرة جديدة: لبنان بلد المشاهد المتناقضة. السفيرة الاميركية تنقلت بين عين التينة والسراي الكبير تثبيتا للعلاقات اللبنانية- الاميركية، وعقدت لقاءين مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة. في المقابل شهدت السفارة الاميركية في عوكر احتجاجات من رافضين للسياسة الاميركية دل على هويتهم تردادهم عبارتين: لبيك نصر الله، وما منسلم البارودة .



المشهد المتناقض يصبح اكثر تناقضا متى عرفنا ان من استقبل السفيرة في مقرين رسميين في بيروت, ومن نددوا بالسياسة الاميركية في عوكر هم جزء من المنظومة الحاكمة حاليا.



اذا، ما الموقف الحقيقي لهذه المنظومة من اميركا: هل هو موقف بري ودياب، ام موقف حزب الله؟ وهل التناقض هنا عفوي وغير مدروس، ام مخطط له ويندرج ضمن اطار الغموض الخلاق؟ الثابت ان موقف المنظومة الحاكمة يتحكم به الارباك ، والدليل انها لم تتخذ حتى الان اي موقف من دعوة البطريرك الماروني الى اعلان حياد لبنان، وهو اعلان كرره البطريرك الراعي اليوم امام وفد من الرابطة المارونية. فلم السكوت؟ هل رغبة في عدم الدخول في سجال مع البطريرك ومن يؤيدون طرحه؟ ام ان المنظومة الحاكمة لا تستطيع اتخاذ موقف سلبي من دعوة البطريرك باعتبار انها مؤتمنة نظريا على تطبيق سياسة النأي بالنفس، التي هي بشكل أو بآخر نوع من انواع الحياد؟



قضائيا، المحكمة الدولية حددت السابع من آب موعد النطق العلني بالحكم في قضية عياش وآخرين. الموعد مفصلي، وستكون له تداعيات سياسية كثيرة في حال ثبوت التهمة على عناصر من حزب الله.



على الصعيد الاقتصادي، ، سعر صرف الدولار يتراجع في السوق السوداء، من دون ان يعني ذلك ان اياما بيضاء تنتظر اللبنانيين. وفي المعلومات ان صندوق الدولي ممتعض جدا من أداء المفاوض اللبناني، وتحديدا من عدم وجود مقاربة واحدة لديه، وحتى قرار واحد. كما ان صندوق النقد فوجىء بعدم توحيد الارقام حتى الان ، وبعدم وجود رغبة جدية لدى الطرف اللبناني في تحقيق الاصلاح.



الى ذلك تعتبر مصادر وفد صندوق النقد الدولي ان معظم الاطراف السياسية اللبنانية لا تهتم الا بمصلحتها الخاصة، مع ان الوقت يداهم الجميع والبلد يحترق. وتعثر الجولة السادسة عشرة من المفاوضات امس انعكس على الجولة السابعة عشرة اليوم حيث لم يحرز فيها اي تقدم، وكان القرار الوحيد: تعليق المفاوضات الى الاسبوع المقبل.



لكن، ورغم اهمية العداد الاقتصادي، فان الاهتمام عاد ليتركز على عداد الاصابات بالكورونا، اذ اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 71 اصابة ، وهو اعلى رقم يسجل. علما ان عدد الامس، الذي بلغ 66 اصابة، كان مقلقا ايضا. فماذا يحصل على الصعيد الصحي؟ وهل جائحة كورونا تجتاحنا من جديد؟ وماذا ستفعل الحكومة اللبنانية وتحديدا وزارة الصحة لمواجهة الواقع الخطر المستجد؟ عن هذه الاسئلة سيجيب وزير الصحة حمد حسن في سياق النشرة.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"



أصبح للبنان "إير باص" من ضمن أسطول صديق للبيئة وبتكلفة تشغيلية منخفضة مجهز بأحدث وسائل الترفيه وبإنترنت كقيمة مضافة.هي الطائرة الأولى من تسع وصلت من هامبورغ الألمانية إلى بيروت لتنضم إلى أسطول أجنحة الأرز بتمويل صيني وبمفعول رجعي يعود الى سنوات قبل الدعوة إلى التوجه شرقا يوم اشترطت الشركة الصينية في العقد تحويل بدل أتعابها إلى حسابها في أميركا.



على أرض المطار احتفى وزير الأشغال بإنجاز تمنى لو كان من صنع يديه ومنسوبا إلى الحكومة " بس ما طلعتلو" لكنه وعد بأن لبنان "راجع" بعد الطلعات والنزلات وكلنا سنحلق ونطير مثل الميدل إيست.



وبعد مطابقة الطائرة لمواصفات التخفيف من انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون صولد وأكبر باتجاه جبران باسيل خرج من فم الحوت فقال ردا على مطالبة رئيس التيار الوطني الحر بخفض أسعار تذاكر السفر:" يجيبوا شوية كهربا والسواح عليي".



القلوب المليانة قابلها غسيل قلوب بين رئيس الحكومة حسان دياب والسفيرة الأميركية دوروثي شيا فعلى خط السرايا عوكر ذاب الثلجوعلى مائدة غداء صار في "خبز وملح" بلقاء مصارحة وصفته مصادر رئاسة الحكومة بأكثر من جيد تبادل فيه الطرفان وجهات النظر حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية وخطة الحكومة الإنقاذية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والدور الذي يمكن أن تؤديه الولايات المتحدة لمساعدة لبنان في المرحلة الراهنة.



تجاوز الطرفان ترسيم الحدود لكن دياب أخذ شيا في جولة شرقا ليؤكد لضيفته أن لبنان منفتح على كل اتجاه وأنه جسر عبور بين الشرق والغرب وسيلجأ إلى كل الفرص المتوافرة لمساعدة اللبنانيين، غاب حزب الله عن المائدة وحضر قانون قيصر من باب الغزل الأميركي للحكومة لمساعدة لبنان وتجنيبه تبعات القانون كي لا يفك ارتباطه بالغرب.



ومن هذه المنصة انطلق الرضى الأميركي نحو قبول أهون الشرين بانفتاح لبنان على العراق وهو ما سيسبب عسر هضم للمعارضين الذين خاضوا معارك وهمية أملا بتغيير حكومي إن عجزوا عن إطاحة الحكومة



وكالمعتاد ترك الأميركيون المعارضين لإرباكهم بعد لقاء السرايا كي لا يسقط لبنان في أحضان الشرق ومن هنا استعجل الأميركي الفرنسي التصريح بلسان وزير خارجيته لتبقى فرنسا الأم الحنونالحكومة ستتلقى مزيدا من الإشارات الخليجية الإيجابية المتناغمة مع الغرب وإن كان ممنوعا على حسان دياب أن يشرق أو يغرب لكن التغيير اللافت في المواقف يبني على لقاء السرايا المقتضى ..



وما عاد أمام المعارضين الذين يطالبون بتنفيذ القرار رقم ألف وخمسمئة وتسعة وخمسين من منطلق أن حزب الله يسيطر بسلاحه على الحكومة ولبنان إلا استخدام نفوذهم لدى الأميركي والأوروبي للضغط على إسرائيل لا على حزب الله.



فالسلاح وظيفته تحرير أرض لبنانية ما زالت محتلة. والوجهة لدى الاحرار وأصحاب السيادة تقتضي منهم سؤال أصدقائهم الاميركيين ممن سنوا قيصر وأخواته بأن يسنوا تشريعات شبيهة تلزم اسرائيل الانسحاب من مرتفعات لبنان .. وعندئذ يصبح السلاح على طاولة البحث. لكن الأصدقاء لم يطلبوا والمعارضين يختارون الملفات على القطعة.



تلبكت معدة السياديين فأصيب القضاء بتسمم محاربة الفساد وبدلا من استدعاء الفاسدين وأولهم المدير العام للجمارك بدري ضاهر في ملف حرم خزينة الدولة مليارات الدولارات من مغارة المرفأ، إذ به يستدعي الزميل رياض قبيسي للتحقيق في دعوى افتراء لم يتبع فيها أبسط الأصول في استدعاء قبيسي إلى محكمة المطبوعات ما يظهر أن القضية قضية كم أفواه، وتوقيع تعهد عن كشف الفساد والمفسدين في معركة تخوضها محطة الجديد منذ عشرين عاما، ودفعت أثمانا باهظة معنوية ومادية ولم تحد عن الطريق، وإذا كانت الاستدعاءات لن تثنينا عن فضح الفساد كما قال الزميل قبيسي، فالجديد تقول إن القوي هو من يذهب إلى القضاء.