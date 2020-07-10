بعد النفط العراقي... هل تأتي المحاسبة؟ (بقلم د.جيرار ديب)

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بحث رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، مع وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، في وقت سابق، آليات استيراد البترول، وملفات اقتصادية أخرى. يضيق الخناق على لبنان، بعدما كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية"إن موقف وزير خارجية أميركا، بومبيو، الأخير، بتحذير لبنان من استيراد النفط الإيراني، أتى منسجمًا مع موقف نظيره الفرنسي، جان إيف لوديان". وتؤكّد المصادر أنّ الموقفين لم يأتيا صدفة، وإنّما نتيجة التنسيق المستمر بينهما.

لن نعلّق على مواقف الغرب بمعاقبة لبنان، بل سنتوقف عند قرار الرئيس دياب قبوله التعاون مع العراق بموضوع استيراد النفط منه، لنطرح إشكاليتنا: هل سيمتثل لبنان لموقف حكومة الكاظمي العراقية، التي أقرّت بالإتفاق مع البرلمان، إستعادة الأموال المنهوبة منذ عام 2003؟ أم سيكتفي بالتعاون النفطي لا أكثر؟

مع اتساع نطاق الأزمة المالية العراقية، والمخاوف من التعثّر في دفع مرتبات نحو 10 ملايين موظف في موعدها، لشحّ السيولة النقدية، تطلق الحكومة العراقية بدعمٍ برلمانيٍ، حراكًا جدّيًا حيال ملف استرداد الأموال المنهوبة. لذا، يخوض رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، والبرلمان، حربًا جديدةً لملاحقة الفاسدين، واستعادة ما نهبوه.

في المقلب الآخر، تحديدًا من البوابة الرئيسية للمشرق العربي، لبنان، نجد أنّ البحث جارٍ في تحديد خيارات لبنان الإقتصادية الصحيحة، بهدف الخروج بالطريقة الأفضل، من الأزمة التي يتخبّط بها البلد. لا شكّ أنّ العقوبات الأميركية المحكمة عليه، والمواقف العربية الرافضة الوقوف إلى جانبه في محنته، تنعكس سلبًا على الوضعين، الإقتصادي والإجتماعي. وما يزيد الأمر سوءًا، وقوف الدول الأوروبية، وخصوصًا الدولة الفرنسية، الأم الحنونة للبنان، مع حليفتها الأميركية في عدم إخراج لبنان من دائرة الخطر الشديد، الذي بات الكثير من الدبلوماسيين يبشروننا به.

بينما يعيش فريق من اللبنانيين مرحلة الإنتظار لما ستؤول إليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهل ستنتهي على دعم مالي للبنان؛ تتطلّع الأكثرية، الشعبية والحزبية، إلى جديّة العمل الحكومي في استرداد الأموال المنهوبة، تمامًا كما ستفعل حكومة الكاظمي العراقية. صحيح، أنّ لبنان بحاجة إلى دعمٍ خارجي، ولكنّ الجميع يتوافق على أنّ استعادة الأموال، التي نهبت من قبل المسؤولين في لبنان، قد تفي بالغرض المطلوب، وتكون الخطوة الأولى نحو الإصلاح المنشود.

لن يكترث اللبناني كثيرًا للشعارات التي رفعتها حكومة دياب، ولا للإتهامات التي ترمي من هنا وهناك، بين أحزاب السلطة والمعارضة. بل، جلّ ما يريده هو وضع الآلية الصحيحة، لمحاكمة الفاسدين، ومعاقبة من سوّلته نفسه مدّ يده على المال العام، حارمًا اللبناني من أبسط حقوقه، ومغرقه في مستنقع الفقر والبطالة.

الموضوع لا ينتظر التأخير، ولا يحتاج للخطوط الحمر، ولا للصدام الطائفي. فالجميع يعلم أنّ تسليط الضوء على مسؤول ورمي التهمة عليه، سيثير الغريزة الطائفية، عند مرجعياته الدينية، وفي الشارع، ويصبح خطًا أحمر، والمسّ به يهدد السلم الأهلي. لذا، المطلوب العمل بآلية قانونية، ودستورية، مدعومة نيابيًا، كي تسقط كافة المحرمات التي تضعها بعض الكتل النيابية في السرّ، رغم أنّ مطالبها في العلن تكون مختلفة.

في العراق، أخذت الحكومة قرار المحاسبة، وأسندت ظهرها على البرلمان. هذا ما يفتح المجال أمام حكومة حسان دياب، للسير قدمًا، بالتسريع في وضع الآلية المطلوبة للمحاسبة، ووضعها في أول جلسة تشريعية أمام الكتل النيابية. ففي هذه الحالة، تستطيع الحكومة وضع البرلمان، أمام محطة مفصلية لإقرار الآلية، وتشريع القوانين لها. هكذا، يكون لبنان، قد انتقل فعليًا من الشعار بمحاربة الفساد إلى مرحلة التنفيذ. وتكون حكومة دياب، قد فعّلت عمل اللجان النيابية، وأعادت ثقة اللبناني بحكومته وببرلمانه.

أخيرًا، إنّ قرار استعادة الأموال المنهوبة، لا يتحمّله الرئيس دياب وحكومته منفردَين، ولا حتى رئيس الجمهورية، الذي لم يتوان عن الطلب بكشف الناهبين وزجّهم في السجن، منذ خطابه القسم؛ بل يتوقّف بالدرجة الأولى، على التنسيق التام ومباشرة العمل بين السلطات الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية. وأيضًا، هناك دور الإعلام، في حثّ الرأي العام، للوقوف إلى جانب الدعاة الحقيقيين للإصلاح، لا إلى قلب الحقيقة وتمييعها؛ عندها يتهرّب الفاعل، ويتساوى الصالح بالطالح.

لم تعد الخيارات مفتوحة كثيرًا، ولا هناك متسع من الوقت للتفكير مليًا بعمق الأزمة، واختيار المناسب. على العكس تمامًا، المطلوب خيار واحد، هو القرار الجريء بالمحاسبة. هذا القرار، الذي سيكون بداية الإصلاح الحقيقي. فصندوق النقد الدولي، وقرارات الدول بدعم لبنان، واللبنانيون أنفسهم، جميعهم ينتظرون هذا القرار الجريء لإخراج لبنان من أزمته، وإعادة الثقة الدولية له.