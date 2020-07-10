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عدم تسجيل اية حالة وفاة جديدة لليوم الثالث على التوالي بفيروس كورونا في اليونان

10
JULY
2020
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أعلنت السلطات اليونانية، مساء يوم امس الخميس عن عدم تسجيل اية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي ، مما ادى الى استقرار عدد الوفيات في اليونان حتى تاريخه على 193 شخصا ، وهم 62 سيدة و131 رجلا ويعاني 94% منهم من امراض مزمنة، ويبلغ معدل عمر الوفيات 76 عاما.
وأعلنت وزارة الصحة اليونانية، في بيان لها ، عن تسجيل 50 اصابة بفيروس كورونا ومنهم 27 قادمون من الخارج ( كافلا 2 – خلكيذيكي 1 – اتيكي 7 – سالونيك 6 – كسانثي 6 – روذوبي 1 ) ، مما يرفع عدد المصابين حتى الساعة إلى 3672 ، ومنهم 919 شخصا اصيبوا بها في الخارج و 1948 شخصا اصيبوا بها من جراء اتصالهم باشخاص مصابين بفيروس كورونا. ويتلقى 9 مرضى العلاج في غرف العناية المشددة، ومنهم 5 سيدات ، ويعاني 81.1% منهم من أمراض مزمنة وخرج 121 مريضا من غرف العناية المشددة .
وبناء عليه دعا رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس لعقد اجتماع استثنائي بهدف مناقشة اخر مستجدات جائحة كورونا المستجد .

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