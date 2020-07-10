المحكمة الخاصة بلبنان - هذا هو موعد النطق بالحكم في قضية عياش وآخرين..

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أصدرت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان ("المحكمة") اليوم قرارًا حدّدت فيه موعد النطق العلني بالحكم في قضية عياش وآخرين (STL-11-01) يومَ الجمعة في 7 آب/أغسطس 2020، وذلك خلال جلسة علنية تُعقد عند الساعة 11.00 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا.

وفي القرار الذي أودِع اليوم، أعلن القضاة أن الحكم سيصدر في قاعة المحكمة بمشاركة جزئية عن بُعد.

و‏يُطلب من ممثلي وسائل الإعلام الذين يرغبون في تغطية وقائع جلسة النطق بالحكم الحصول على بطاقات اعتماد. وسيعلَن عن الإجراءات المتعلقة بهذه الجلسة في الوقت المناسب.

ونظرًا إلى جائحة كوفيد-19 وتماشيًا مع التوجيهات الوطنية في هولندا، لن يُسمح إلا لعدد محدود من أعضاء وسائل الإعلام بدخول شرفة الجمهور وقاعة الإعلام في المحكمة