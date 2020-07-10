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أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور في بيان، أنه "بناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، تم اليوم تسجيل 15 إصابة جديدة بفايروس covid-19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، 3 إصابات لوافدين من أفريقيا و 3 إصابات لمقيمين من التابعية الفلسطينية و 9 إصابات محلية".

وأشارت الى أنه "صدرت منذ قليل نتائج الفحوصات العشوائية المدروسة التي أجرتها وزارة الصحة العامة في بلدة جبال البطم، وتبين إصابة 9 مواطنين كانوا من ضمن الدائرة المخالطة للحالة التي سجلت أمس الأول. وتم تسجيل اليوم 17 حالة مشتبهة حتى ساعة إعداد التقرير".

ولفتت الى أن "عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 119 مصابا، توزعوا كالاتي:

92 حالة وافدة من إفريقيا (حالة وفاة واحدة)

3 حالات وافدة من أوروبا

حالة واحدة وافدة من سوريا

23 حالات محلية بينها 3 حالات في مخيم الرشيدية (حالة وفاة واحدة)

وقد تماثل 60 منهم الى الشفاء بشكل تام".

وأشارت الوحدة الى أنها "بالتعاون مع طبابة القضاء، ستتابع مرحلة فتح المطار من خلال متابعة الفحوص المخبرية (PCR) للوافدين حيث ستعتمد الآلية التالية:

1. في ما يخص الشخص العائد وقد خضع للفحص في الخارج، وكانت نتيجته سلبية، يخضع مجددا للفحص في المطار، ويتم إلزامه بالحجر لمدة 24 ساعة، بانتظار النتيجة ويوقع على تعهد بذلك.

- في حال كانت نتيجة الفحص سلبية يكون حرا.

- في حال كانت النتيجة ايجابية يتم نقله إلى المستشفى في منطقته، على أن يبقى في المستشفى في حال ظهرت الاعراض عليه، وإذا لم تظهر يتم تحويله لـ

للحجر العام

الحجر المنزلي

2. في ما يخص الشخص الذي لم يخضع للفحص في الخارج، او كان وافدا من بلد غير موثوق: يخضع للفحص في المطار، ويلزم بالحجر لمدة 24 ساعة، بانتظار النتيجة ويوقع على تعهد بذلك.

- في حال كانت النتيجة إيجابية، يتم نقله إلى المستشفى في منطقته، على أن يبقى في المستشفى في حال ظهرت الاعراض عليه، وإذا لم تظهر يتم تحويله لـ:

حجر العام

حجر المنزلي

- في حال كانت النتيجة سلبية يلزم باستكمال الحجر المنزلي لمدة 10 أيام من تاريخ وصولها للبنان ويتم متابعته من قبل طبابة القضاء، وأي مخالفة لتطبيقات هذه الآلية ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء".

وأكدت وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور أنها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء"، آملة من "جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".

وأشارت الى أنها "بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، تنصح جميع القاطنين في قضاء صور بالاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة او ضرر محتمل".