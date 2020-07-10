الأمن العام: توقيف شخص يقوم بأعمال الصرافة بدون ترخيص وختم محطة محروقات بالشمع الأحمر

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في إطار متابعة مقررات مجلس الوزراء بوجوب وضع حدّ للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، ضبطت دورية من المديرية العامة للأمن العام في الدكوانة، اللبناني (ر.ج.ز) يقوم بأعمال الصرافة في السوق السوداء بدون ترخيص وبحوزته المبالغ المالية المتداول بها.

وبمراجعة النيابة العامة المالية تم توقيفه واحالته مع المضبوطات الى مكتب مكافحة الجرائم المالية.

كما قامت دورية من المديرية في ضبية، بناء لاشارة النيابة العامة المالية بختم محطة محروقات لصاحبها اللبناني(ع.ص) بالشمع الأحمر لقيامه ببيع مادة البنزين عيار ٩٥ أوكتان على انها من عيار ٩٨ أوكتان.