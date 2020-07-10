بالصور - وصول أول طائرة من طراز A321 neo الى مطار بيروت

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وصلت أول طائرة من طراز A321 neo الى مطار بيروت الدولي بحضور وزير الاشغال العامة ميشال نجار ومدير مطار بيروت فادي الحسن.



وقام رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت بجولة داخل الطائرة الجديدة برفقة الوزير نجار الذي اكد أن وصولها هو بصيص امل ونقطة فارقة رغم كلّ الاوضاع الصعبة التي يعاني منها لبنان، لافتا الى ان الطائرة تحمل رمزاً للبنان وهو انّ الوطن لن يموت.



وهذه الطائرة هي واحدة من 9 طائرات من الطراز نفسه ستصل تباعا الى لبنان خلال هذا العام.



وتجدر الاشارة الى أن عقد الشراء تم بين شركة طيران الشرق الاوسط والشركة المصنعة منذ العام 2012.