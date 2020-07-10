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تعاون أكاديمي بين قيادة الجيش وجامعة الرّوح القدس

10
JULY
2020
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تم توقيع بروتوكول تعاون أكاديمي بين قيادة الجيش اللبناني، ممثلة بقائدها العماد جوزاف عون وجامعة الرّوح القدس – الكسليك، ممثلة برئيسها الأب طلال هاشم، في قيادة الجيش – اليرزة، في حضور عدد من الضباط ووفد من الجامعة ضم نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية د. بربر الزغندي، نائبة الرئيس لشؤون الطلاب د. سيلين بعقليني والأستاذ المحاضر في الجامعة د. نيكولا بدوي.


وقد أتى هذا البروتوكول نتيجة وحدة الرؤيا عند الطرفين حول الالتزام في خدمة المجتمع، والرغبة المشتركة في رفع المستوى العلمي لعناصر الجيش وأفراد أسرهم، بهدف تعزيز وتفعيل قدراتهم، فضلًا عن سعيهما إلى تجسيد إدارة التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات والمعلومات بينهما.


وأبدت جامعة الرّوح القدس - الكسليك رغبتها في توظيف قدراتها وطاقاتها في سبيل تلبية الاحتياجات العلمية المستقبلية لمؤسسة الجيش اللبناني وعناصره وأفراد أسرهم الراغبين في الحصول على التعليم الجامعي في بعض الإختصاصات المعتمدة لديها، وفقاً لأحكام هذا البروتوكول، كجزء من رسالتها التربوية الوطنية في لبنان.


هذا ويلتزم الجيش اللبناني بتقديم الدعم لعناصره بهدف تحسين ورفع مستوى تحصيلهم العلمي وإتاحة الفرصة لهم بالإنتساب إلى الجامعة، مرحّبًا بالعرض المقدم من الجامعة المتوافق عليه.


ويشكّل هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو تعاون بنّاء في مجال التعليم والأبحاث ويساهم في دعم الابتكار وخلق فرص عمل، بما يصب في مصلحة المجتمع.


كما نصت بنود البروتوكول على أن تقدّم الجامعة الإمكانيات المتاحة لإجراء دورات متخصّصة للطلاب في مواضيع محدّدة يتمّ التوافق عليها وفقاً لحاجة الجيش لها والإمكانيات المتوافرة في الجامعة، وإجراء مؤتمرات علمية وفكرية مشتركة وغيرها من النشاطات الشبابية والرياضية منها...

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