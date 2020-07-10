living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مخزومي: زيارة المحافظ الجديد لبيروت مناسبة بحثنا خلالها اولويات العاصمة

10
JULY
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زار رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي على رأس وفد من حزب الحوار الوطني ومؤسسة مخزومي ومنتدى حوار بيروت، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، وجرى البحث في أوضاع ومتطلبات العاصمة بيروت.

 

إثر اللقاء، قال مخزومي إن الزيارة هي لتهنئة سعادته بتسلمه مهامه الجديدة، وللبحث في الملفات الملحة المتعلقة بالعاصمة وأهالي بيروت. وأشار إلى أنه لم يعد ينبغي السكوت عما يجري لبيروت وأهلها، في ظل الأزمات المتلاحقة من كهرباء ومياه وغلاء معيشة فاضح. وقال إن المساعدات التي كان من المفترض أن يتم توزيعها منذ بداية أزمة كورونا تأخرت كثيراً وفقدت قيمتها الشرائية مع تدهور العملة الوطنية، إضافة إلى أنها توزعّ بشكل انتقائي وغير مدروس ولغايات تخدم جهات سياسية معينة دون النظر في حاجة باقي العائلات المستورة التي يزداد عددها وباتت اليوم بأمس الحاجة إلى المساعدة. وعبر عن مخاوفه على الأمن الغذائي لأهل بيروت واللبنانيين عموماً، مجدداً السؤال حول التدابير المتخذة في هذا الصدد. ودعا إلى تحديث إدارة بلدية بيروت، مؤكداً أن المكننة ضرورية جداً في هذه المرحلة، خصوصاً أن المجلس البلدي انتخب على أساس تطوير العمل وتحديثه.

 

وعن ملف الأعطال الحاصلة في إشارات السير، قال مخزومي إنه من الملفات الحيوية، فأزمة السير مشكلة ملحّة جداً توازي بأهميتها وخطورتها أزمتي الكهرباء والمياه. وأضاف أن الناس لا تعير اهتماماً للخلافات الحاصلة بين بلدية بيروت وهيئة إدارة السير فالمهم بالنسبة للقاطنين في العاصمة هو تنظيم السير لتلافي الحوادث وزحمة السير الخانقة. وأشار أيضاً إلى ضرورة تأمين المبيدات الحشرية بشكل دوري، لافتاً إلى أن الفساد والفوضى والتزوير عطّل الكثير من القطاعات المهمة في البلدية بشكل حقيقي وفاعل.

 

وذكر بضرورة ايلاء حرش بيروت العناية اللازمة، مذكراً بمشروع القانون الذي تقدم به للحفاظ على المساحات الخضراء. وأكد أنه لم يزل ينتظر تنفيذ هبة الأنابيب التي تقدّم بها لبلدية بيروت لمعالجة المشكلة التي نتجت عن طوفان المياه الآسنة في الرملة البيضاء. وحث المحافظ الجديد على التعاون مع المجلس البلدي لمصلحة بيروت وأهلها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout