مخزومي: زيارة المحافظ الجديد لبيروت مناسبة بحثنا خلالها اولويات العاصمة

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زار رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي على رأس وفد من حزب الحوار الوطني ومؤسسة مخزومي ومنتدى حوار بيروت، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، وجرى البحث في أوضاع ومتطلبات العاصمة بيروت.

إثر اللقاء، قال مخزومي إن الزيارة هي لتهنئة سعادته بتسلمه مهامه الجديدة، وللبحث في الملفات الملحة المتعلقة بالعاصمة وأهالي بيروت. وأشار إلى أنه لم يعد ينبغي السكوت عما يجري لبيروت وأهلها، في ظل الأزمات المتلاحقة من كهرباء ومياه وغلاء معيشة فاضح. وقال إن المساعدات التي كان من المفترض أن يتم توزيعها منذ بداية أزمة كورونا تأخرت كثيراً وفقدت قيمتها الشرائية مع تدهور العملة الوطنية، إضافة إلى أنها توزعّ بشكل انتقائي وغير مدروس ولغايات تخدم جهات سياسية معينة دون النظر في حاجة باقي العائلات المستورة التي يزداد عددها وباتت اليوم بأمس الحاجة إلى المساعدة. وعبر عن مخاوفه على الأمن الغذائي لأهل بيروت واللبنانيين عموماً، مجدداً السؤال حول التدابير المتخذة في هذا الصدد. ودعا إلى تحديث إدارة بلدية بيروت، مؤكداً أن المكننة ضرورية جداً في هذه المرحلة، خصوصاً أن المجلس البلدي انتخب على أساس تطوير العمل وتحديثه.

وعن ملف الأعطال الحاصلة في إشارات السير، قال مخزومي إنه من الملفات الحيوية، فأزمة السير مشكلة ملحّة جداً توازي بأهميتها وخطورتها أزمتي الكهرباء والمياه. وأضاف أن الناس لا تعير اهتماماً للخلافات الحاصلة بين بلدية بيروت وهيئة إدارة السير فالمهم بالنسبة للقاطنين في العاصمة هو تنظيم السير لتلافي الحوادث وزحمة السير الخانقة. وأشار أيضاً إلى ضرورة تأمين المبيدات الحشرية بشكل دوري، لافتاً إلى أن الفساد والفوضى والتزوير عطّل الكثير من القطاعات المهمة في البلدية بشكل حقيقي وفاعل.

وذكر بضرورة ايلاء حرش بيروت العناية اللازمة، مذكراً بمشروع القانون الذي تقدم به للحفاظ على المساحات الخضراء. وأكد أنه لم يزل ينتظر تنفيذ هبة الأنابيب التي تقدّم بها لبلدية بيروت لمعالجة المشكلة التي نتجت عن طوفان المياه الآسنة في الرملة البيضاء. وحث المحافظ الجديد على التعاون مع المجلس البلدي لمصلحة بيروت وأهلها.