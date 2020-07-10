الجيش وزّع مساعدة الـ400 ألف ليرة لذوي الاحتياجات الخاصة

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وزّع الجيش مساعدات مالية (400 ألف ليرة لبنانية) لذوي الاحتياجات الخاصة في بلدة ببنين وهي من ضمن المساعدات التي كانت الحكومة قد اقرتها.

وشملت المساعدات اليوم 121 اسما تسلموا المساعدات المقررة لهم في دار بلدية ببنين، في حضور نائب رئيس البلدية الدكتور حسان قدور، رئيس اتحاد روابط مخاتير عكار زاهر الكسار الذي شكر الجيش على الجهود الكبري التي يبذلها وعلى اهتمامه بتوزيع المساعدات وايصالها للمستحقين، آملا "ان يجري العمل على اعادة توزبع المساعدات للاسماء التي لم يشملها جدول اليوم وعددها 70 اسما أعد جدول خاص بهم وتم رفعه مجددا للجهات المعنية في قيادة الجيش ، بالاضافة الى الأسماء الكثيرة التي لم تحصل على المساعدات من العائلات الأكثر فقرا".