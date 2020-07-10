توقيف مروجي عملات مزيفة

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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الاعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي :

في إطار متابعتها لشبكات ترويج العملات المزيّفة، تمكّنت المديريّة العامّة لأمن الدّولة في منطقة البقاع الغربي من توقيف :

- (إ.أ.ِش.) و(أ.د.) من الجنسيّة السوريّة بجرم حيازة وترويج عملة أميريكيّة مزيّفة (1900 دولار) وتصريفها بطريقة غير شرعيّة.

- السوريّ (ع.إ.) بجرم حيازة وترويج عملة أميريكيّة مزيّفة (550 دولار) والإقامة غير الشرعيّة في لبنان.

وبناء لإشارة القضاء المختص تمّ إيداعه الموقوفين والمضبوطات بواسطة مكتب مكافحة الجرائم المالية.