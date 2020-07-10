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وزير الطاقة يعلن توصيات الحوار حول مشروع سد بسري

10
JULY
2020
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في ختام الحوار حول مشروع سد بسري، أعلن وزير الطاقة ريمون غجر الاتفاق على التوصيات التالية:

 

1- متابعة تنفيذ جميع المندرجات المذكورة في البنود الأربعة لقرار مجلس الوزراء رقم ١ تاريخ ٢/٤/٢٠٢٠.


2- توسيع نطاق اللجنة المنوي انشاؤها بموجب البند رقم 4 من القرار المشار اليه اعلاه، لتضم ممثل عن نقابة المهندسين في بيروت وممثلين عن المجتمع المدني.


3- التعاون مع نقابة المهندسين في بيروت من أجل عقد حلقات نقاش علمي حول مشروع بسري.

 

وكان غجر قال أن وزارة الطاقة والمياه عقدت بالتنسيق مع وزارة الاعلام ومجلس الانماء والاعمار، يومي الاربعاء والجمعة الواقعين في 8 و10 تموز 2020 جلسات الحوار العام حول مشروع سدّ بسري، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم ١ تاريخ ٢/٤/٢٠٢٠، و عقدت حلقتان تناولتا عروضاً حول واقع المشروع وكلمات عن المواضيع الفنية والبيئية ومناقشات مفتوحة حول المواضيع ذات الصلة والاهمية ومنها الشؤون الجيولوجية ومخاطر الزلازل والهيدروجيولوجية ودراسة الاثر البيئي والتعويض الايكولوجي ومقارنة البدائل، فيما جرت الحلقة الثالثة يوم الجمعة وتناولت المواضيع المتعلقة بالاثر الاجتماعي واجراءات الحفاظ على الاثار والارث الثقافي وغيرها.

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