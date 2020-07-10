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نفت وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور، ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن أن مصاباً بفيروس كورونا من بلدة جبال البطم، ذهب إلى عرس وإلى مسبح وخالط العديد من المواطنين.



وأكّدت وحدة إدارة الكوارث، أن "هذا الخبر عار من الصحة، والصحيح هو أن المصاب من المقيمين ومعزول في منزل والده، ولا يعاني أي أعراض صحية".



كما أجرت الوحدة بالتنسيق مع وزارة الصحة وطبابة القضاء فحوصا لمخالطين، "بلغ عددهم 64 مخالطا من البلدة، كون المصاب عنصراً متطوعاً في الدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة الإسلامية، مؤكدة أن نشر هكذا أخبار، يجب أن يستند إلى الدقة في الاعتماد على المصدر، وهو وحدة إدارة الكوارث في الإتحاد".



وجددت التذكير بأنها الجهة الوحيدة المخولة إصدار التقارير حول "الواقع الصحي المتعلق بجائحة كورونا، وذلك وفق تقارير دورية، وأحيانا عاجلة بالتعاون مع طبابة قضاء صور".