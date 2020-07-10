القاضي عبود يحدد موعد انتخاب قاضيين في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

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دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وبناءً على أحكام البندين "ج"/1 و"هـ" من المادة السادسة من القانون الرقم 175 الصادر بتاريخ 8/5/2020، الهيئة الناخبة المؤلفة من القضاة الأصيلين في كل من القضاء العدلي والإداري والمالي إلى الالتئام، لانتخاب قاضيين متقاعدين بمنصب الشرف، في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك العاشرة قبل الظهر نهار الجمعة الواقع فيه 7/8/2020، في قاعة الخطى الضائعة، قصر العدل - بيروت.



ودعا عبود القضاة المتقاعدين المقبولين في منصب الشرف والراغبين في الترشح، إلى تقديم طلبات ترشحهم، إلى أمانة سرّ مجلس القضاء الأعلى، على أن تكون مرفقة بسِيَرهم الذاتيّة (البند /ب/ من المادة السادسة من القانون المذكور)، وبمستندات تثبت أنهم مقبولون في منصب الشرف (البند ج/1 من المادة السادسة من القانون عينه).