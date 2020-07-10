الخطيب بعد لقائه مفتي الشمال ممثلاً باسيل: الأصوات التي ترفض الآخر هي اصوات بعيدة عن قيم اهل طرابلس

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بتكليف من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، زار نائب رئيس "التيار" للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب على رأس وفد، مدينة طرابلس أمس، وإستهل جولته بلقاء قائم مقام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، في حضور رئيس دائرة الأوقاف في الشمال الشيخ عبد الرزاق اسلامبولي، وضم وفد "التيار": عفيف نسيم، صابرين عبد الخالق، إحسان اليافي، إيلي دياب، حسان الحسن، طوني فياض وسامر الرز. ونقل الخطيب تحيات باسيل وتقديره لدور "المفتي العتيد"، والتمني له بالتوفيق في مهمامته الوطنية والإنسانية.

إمام

إمام رحب بدوره بوفد "التيار"، وما يمثل ، مؤكداً أن دار الفتوى ستبقى الدار الوطنية الجامعة. وقال: "نرحب بوفد التيار الكريم، ومن خلاله نرسل التحية لمعالي الوزير جبران باسيل، ونعبر عن تقديرنا انه خصنا بهذه الزيارة".

وشدد إمام على ضرورة التعاون مع جميع المكونات في الوطن لمقاربة هموم الناس خصوصا في هذه الأزمات والظروف الإستثنائية التي نعيشها. وأمل في تكاتف الجهود وتقوية التواصل بين الجميع والتعالي عن الصغائر حتى نقارب المصلحة العامة والأمور العامة المهمة التي تهم المواطن على مساحة لبنان، مؤكداً أن دار الفتوى في طرابلس والشمال تدفع في اتجاه استنهاض الهمم والطاقات والوقوف مع الناس ومع ما يمرون به من ضائقة ووطأة شديدة في هذه الأيام. وختم إمام بالقول : "ان مع العسر يسراً كما جاء في كتاب الله تعالى، فالمرحلة تتطلب مزيدا من الوعي، ومزيدا من التكاتف والتعالي، وهذا إن شاء الله يشعر به الجميع ويدفع بالجميع في اتجاه تطبيقه والعمل بمضمونه".

الخطيب

وقال الخطيب: " نزور صاحب السماحة أنا ورفاقي في التيار الوطني الحر، أولا لنبارك لصاحب السماحة ولطرابلس والشمال بالمسؤوليات التي تولاها، وتمنينا له كل التوفيق والنجاح، ودعونا الله تعالى ان يشد على يده. وأريد ان أستأذن صاحب السماحة لأضيف على توصيفه لهذا النهار بأنه جميل، فأقول انه جميل ومفيد، واعتبر اننا كتيار وطني حر خرجنا من هذه الجلسة الكريمة مع صاحب السماحة، ونحن نحمل الكثير من الأفكار المفيدة التي التقينا فيها مع سماحته والتي كان فيها تأكيد مشترك على وجوب الترفع عن كل الصغائر والكيديات والحرتقات السياسية ونرى وجع الناس وألمهم وصرختهم والناس هم اولى إهتماماتنا اليوم في التيار الوطني الحر".

وأضاف: "أكدنا على وجوب حماية لبنان وعدم وقوعه في المشاكل الداخلية، وعلى حماية الأمن الغذائي والأمن العام للمواطنين وعلى محاربة الفساد. وأشار صاحب السماحة الى مبدأ نحن نعتبره من اهم مبادئنا في العمل السياسي في التيار الوطني الحر، وهو مبدأ الشفافية بالعمل، إضافة إلى ما يرافق الشفافية وهو السلوك الفردي في أي عمل يريد الإنسان ان يتعاطاه، سواء بالإدارة، او بالعمل الذاتي او بتعاطيه بالعمل الإجتماعي".

وتابع الخطيب: "نحن سعداء جدا، وحملنا لصاحب السماحة تحيات وتقدير معالي الوزير جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، وأكدنا على مضمون المحادثة التي حصلت بينهما والتهنئة التي سبق ان قدمها الوزير باسيل عبر وفده باتصال وعبرنا نحن الآن، بأن هناك مساحة مشتركة كبيرة يمكن ان نعمل من خلالها مع سماحته ومع هذه الدار الكريمة وبين كل القوى السياسية اللبنانية".

وردا على سؤال عما إذا كانت زيارته تشكل استفزازا لطرابلس، قال الخطيب: "نحن نحمل لطرابلس والشمال ولبنان كل المحبة وكل الود، ونتفهم تماما رأي الناس ونحترمه سواء كان مؤيدا للزيارة او معارضا لها، وفي الحقيقة انا لم أسمع بصوت معارض، نحن كم اتينا وكم لنا هنا ونحن كتيار وطني حر موجودون على كافة الأراضي اللبنانية، نحن وغيرنا من القوى السياسية، وأعتقد ان هذا حق لكل القوى السياسية ان تعمل اينما كان. حتى من لم يؤيد الأحزاب اليوم له الحق بأن يكون اينما كان ايضا، وبالتالي طرابلس مدينة عريقة بأهلها ومرجعياتها الدينية والسياسية والعائلية والإجتماعية، هكذا عرفناها وهكذا ستبقى بالتأكيد برعاية صاحب السماحة والقيمين على شؤونها، والأصوات التي ترفض الآخر هي اصوات بعيدة عن قيم اهل طرابلس وعن تقاليدهم وعاداتهم".

كذلك التقى الخطيب ووفد التيار رئيس الغرفة الصناعة والزراعة والتجارة في الشمال توفيق ياسر الدبوسي، وأكد الطرفان على التواصل والتنسيق، لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.