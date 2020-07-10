لبنان على موعد مع موجة لاهبة هذا موعدها

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر حسابه على "فيسبوك" ان لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط يتأثران بكتل هوائية باردة تغطي اليونان وتركيا حيث ضرب منخفض ممطر وعاصف المنطقة وتحسنت الأجواء اعتبارا من أمس الخميس بحيث يعاود المنخفض الهندي الموسمي نشاطه نحو المملكة السعودية والاردن ومصر وسوريا ولبنان اليوم الجمعة فترتفع الحرارة بشكل تدريجي وحاد فيتحوّل الطقس، مجدّداً الى حار وجاف داخلاً ورطب ساحلاً.

كيف ستتوزع درجات الحرارة في لبنان؟

على الساحل: 28 درجة تنخفض ليلاً الى 23 درجة الجمعة 30/23

في البقاع: 30 نهاراً وتنخفض ليلاً الى 18 درجة يوم الجمعة 33/21

على الجبال 1200 متر: 25 درجة نهاراً و 17 ليلاً يوم الجمعة 27/18

على الجبال 2000 متر: 19 درجة نهاراً و 9 ليلا، يوم الجمعة 22/15

الرطوبة: بين 65 و 80%

الرياح: جنوبية غربية الى غربية سرعتها بين 30 و 55 كم في الساعة

ولفت خنيصر إلى انه بانتظارنا 10 أيام سيتأثر بها لبنان والمنطقة بموجة لاهبة مصدرها شبه الجزيرة العربية.