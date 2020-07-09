إدارة الكوارث في إتحاد بلديات صور نفت ما أشيع عن عزل صور

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور، وبعد الإتصالات التي قامت بها مع كل من قائمقام صور ورئيس بلدية صور و"قناة المنار"، أكدت أن "الخبر الذي يتم تداوله والمنسوب إلى (قناة المنار) عن عزل مدينة صور، هو خبر كاذب ولا أساس له وبعيد كل البعد من الحقيقة".

وأصدرت القناة ردا على موقعها الرسمي، ينفي ما نسب اليها من إشاعات وتلفيقات في شأن مضمون الخبر.

وطمأنت أهل مدينة صور بأنه وبناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور تبين أن كل فحوص ال PCR التي تم أخذها اليوم من الدائرة الضيقة للمصاب (إ. د.) جاءت كلها سلبية.

وأعادت وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور التذكير بأنها الجهة الوحيدة المخولة إصدار التقارير عن الواقع الصحي المتعلقة بجائحة كورونا وفق تقارير دورية واحيانا عاجلة. وأمل من الأهل "عدم الإنجرار وراء الأخبار التي هدفها التشويش وإثارة الهلع والفوضى".