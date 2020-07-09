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رقيب أحبط عملية تفجير قنبلتين داخل قصر العدل في بيروت

9
JULY
2020
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وجه المحامي العام الإستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة كتابا الى النائب العام التمييزي القاضي غسان بركات، طلب فيه تنويها ومكافأة للرقيب الأول في جهاز أمن السفارات علي درة لقيامه بإحباط عملية تفجير قنبلتين داخل قصر العدل في بيروت.


وورد في الكتاب: "من خلال تحقيقاتنا واستقصاءاتنا من شهود عيان بتاريخ 9/7/2020، بموضوع محاولة المدعو حسن ديراني فتح قنبلة أمام مدخل مكاتب قضاة محكمة الجنايات في بيروت في الطابق الثالث، وحيازته لقنبلة أخرى، تبين لنا أن الرقيب أول علي درة قد أقدم على عمل بطولي في لجم المدعو حسن ديراني والحيلولة دون قيامه بتفجير القنبلة التي فتح صمامها، وقام بوضع لاصق بلاستيكي عليها لمنع انفجارها بعد أن كان قد استحوذ على القنبلة الأخرى منه بالحيلة.


ولذلك، نرفع اليكم كتابنا هذا مقترحين عليكم إجراء ما ترونه مناسبا لجهة تنويه ومكافأة الرقيب أول علي درة على عمله البطولي الذي حال دون إزهاق الأرواح في قصر عدل بيروت".

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