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مخزومي من بعبدا: على الحكومة المسارعة لوضع حلول على المدى القصير والمتوسط في موضوع الكهرباء

9
JULY
2020
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زار رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي ترافقه المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا. وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة.

 

إثر اللقاء، قال مخزومي إن الحديث تطرق إلى الأوضاع العامة في البلد، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان على مختلف الأصعدة. وشدد على ضرورة تنفيذ الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي من لبنان لا سيما في ما يتعلق بملف الكهرباء ومكافحة الفساد والهدر، مؤكداً على أهمية التعاطي بجدية مع صندوق النقد الدولي فمن دون هذه الإصلاحات سيبقى وضع لبنان معلقاً، إذا لم يتدهور أكثر فأكثر. ودعا إلى إجراء تدقيق جنائي لا سيما في حسابات مصرف لبنان، والاستعانة بشركة عالمية لهذا الهدف، والتعاطي بشفافية في هذا الملف الذي من شأنه كشف ملفات الفساد ورفع الغطاء عن المفسدين، خصوصاً أنه مقدمة ضرورية لاسترداد الأموال المنهوبة.

 

وقال مخزومي إن على الحكومة المسارعة لوضع حلول على المدى القصير والمتوسط في موضوع الكهرباء لأن ظروف الناس قاسية جداً، وكذلك التطلع لحلول دائمة في هذا القطاع الحيوي والمضروب منذ عقود. وشدد على أهمية الوصول إلى حلول في ما يتعلق بانهيار سعر العملة الوطنية والغلاء الفاحش في أسعار المواد الأساسية.

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