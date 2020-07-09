قرار من وزير الإقتصاد بتنظيم عملية دعم السلة الاستهلاكية الموسّعة

A + A -

اصدر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه قراراً بتنظيم عملية دعم السلة الاستهلاكية الموسّعة وموادها الاولية الزراعية والصناعية بالتعاون مع مصرف لبنان.

ويتضمن القرار المستندات المطلوبة لتقديم الطلبات، والالتزام بعدة شروط وتعهدات أبرزها أن تحدد وزارة الاقتصاد والتجارة مسبقاً السعر الأقصى لبيع السلع الاستهلاكية المستوردة في الأسواق اللبنانية بالجملة والمفرق إلى المستهلكين.



ويُطبق هذا القرار على السلع والمنتجات الواردة في الجدول المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والتجارة الالكتروني ، الذي يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة تعديله حيث تدعو الحاجة.



كما يترتب على كلّ من يخالف أحكام هذا القرار حرمانه من مفاعيل القرار الوسيط رقم 13229 تاريخ 27/5/2020 الصادر عن مصرف لبنان، الزامه بإعادة قيمة الدعم الى مصرف لبنان، وإحالة المخالف الى المراجع القضائية.