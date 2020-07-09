الرئيس عون: لبنان سيستعيد دوره المميز بعد زوال ظروفه الصعبة وهو لا يمكن ان يبتعد عن الثقافة حتى في احلك ظروفه

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لقاءات سياسية وانمائية وثقافية في قصر بعبدا



رئيس الجمهورية استقبل وفدا من منظمي الحفل الموسيقي الذي اقامته لجنة مهرجانات بعلبك

النائب مخزومي: للتعاطي بجدية مع صندوق النقد الدولي واجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان ووضع حلول لعدد من الملفات

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ان لبنان لا يمكن ان يبتعد عن الثقافة حتى في احلك ظروفه، مشددا على إرادة اللبنانيين في مواجهة الازمات والمصائب بايمان ثابت للتغلب عليها والمحافظة على الدور المميز للبنان في كل المجالات والذي سوف يستعيده بعد زوال الظروف الصعبة التي يمر بها.

تأكيد الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من منظمي الحفل الموسيقي الكبير الذي اقامته لجنة مهرجانات بعلبك الدولية من دون جمهور تحت عنوان " صوت الصمود" وذلك لمناسبة المئوية الأولى لاعلان دولة لبنان الكبير. وحضر اللقاء وزراء الدفاع والسياحة والصحة والثقافة، زينة عكر ورمزي المشرفية وحمد حسن وعباس مرتضى، إضافة الى رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك الدولية السيدة نايلة دو فريج وقائد الأوركسترا الفيلهرمونية الذي قاد الفرقة الموسيقية المايسترو هاروت فازليان والمشاركين في الحفل والمساهمين في احيائه من القيمين على المؤسسات والمعاهد والجوقات والمنشدين .

في مستهل اللقاء، القت السيدة دوفريج كلمة شكرت فيها الرئيس عون على رعايته الحفل الموسيقي الذي اقامته اللجنة، مشددة على "ان هذه الرعاية سمحت لنا بايصال "صوتنا حتى الان، وكقطاعين عام وخاص الى اكثر من 15 مليون شخص في العالم وهو عدد مرشح ان يزداد يوما بعد يوم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي". وقالت "هذه هي صورة لبنان التي نرغب في ان نضيء عليها وان نظهرها للعالم كله"، شاكرة الذين شاركوا في إنجاح هذا العمل على كل مجهود بذل في سبيل ذلك.

ورد الرئيس عون فرحب بالوفد معربا عن سعادته بلقائه، وهنأه اعضاءه على العمل المتقن الذي انجزوه . وقال: "في ظل تراكم الازمات والمصائب التي يعيشها لبنان كان من الجرأة ان تقدموا على حفل من النوع الذي أقيم والذي حمل رسائل متنوعة الى العالم كله وبلغته وهي لغة الموسيقى، واهم هذه الرسائل مفادها ان لبنان لا يمكن ان يبتعد عن الثقافة حتى في احلك ظروفه". ونوه رئيس الجمهورية بالجهد الذي بذل والذي ساهم فيه كل لبنان وشاهده كل اللبنانيين "وقد شكل لهم لحظة فرح في لحظات المآسي التي يعيشون". وشدد على ان البعد الثقافي هو بعد متطور في لبنان اكان في اللغة او الموسيقى او الادب، لافتا الى ان وصول هذا العمل الى هذا العدد الكبير من الأشخاص حول العالم هو اسطع دليل على نجاحه، متمنيا على أعضاء الوفد المثابرة على القيام بالاعمال الفنية والثقافية لتبقى رسائله مسموعة، ومعربا عن امله في ان تشهد بعلبك السنة المقبلة من جديد على عمل يكون خاتمة الازمات ويضيء على ارث لبنان الثقافي العريق.

النائب فؤاد مخزومي

الى ذلك، شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات سياسية وانمائية، فاستقبل الرئيس عون رئيس حزب " الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان على مختلف الأصعدة.

وبعد اللقاء، شدد مخزومي "على ضرورة تنفيذ الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي من لبنان لا سيما في ما يتعلق بملف الكهرباء ومكافحة الفساد والهدر"، مؤكداً على "أهمية التعاطي بجدية مع صندوق النقد الدولي فمن دون هذه الإصلاحات سيبقى وضع لبنان معلقاً، إذا لم يتدهور أكثر فأكثر". ودعا إلى إجراء تدقيق جنائي لا سيما في حسابات مصرف لبنان، "والاستعانة بشركة عالمية لهذا الهدف، والتعاطي بشفافية في هذا الملف الذي من شأنه كشف ملفات الفساد ورفع الغطاء عن المفسدين، خصوصاً أنه مقدمة ضرورية لاسترداد الأموال المنهوبة".

ورأى مخزومي إن على الحكومة المسارعة الى " وضع حلول على المدى القصير والمتوسط في موضوع الكهرباء لأن ظروف الناس قاسية جداً، وكذلك التطلع لحلول دائمة في هذا القطاع الحيوي والمضروب منذ عقود". وشدد على أهمية الوصول إلى حلول في ما يتعلق بانهيار سعر العملة الوطنية والغلاء الفاحش في أسعار المواد الأساسية.

ورافقت النائب مخزومي، مستشارته السياسية الدكتورة كارول زوين.

رئيس جمعية " قولنا والعمل"

واستقبل الرئيس عون رئيس "جمعية قولنا والعمل" الشيخ احمد القطان ومدير مكتب الجمعية السيد محمد فنيش وعرض معهما الأوضاع في لبنان عموما وفي البقاع خصوصا. ونوه الشيخ القطان بالمواقف الوطنية لرئيس الجمهورية وادارته لشؤون البلاد وتمسكه بسيادة لبنان واستقلاله والمحافظة على كرامة اللبنانيين، كما اثار الشيخ القطان عددا من مطالب منطقة البقاع عموما وبر الياس خصوصا.

الاب أبو كسم ورئيس اتحاد بلديات جزين

وفي قصر بعبدا، رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبدو أبو كسم ورئيس اتحاد بلديات جزين السيد خليل حرفوش.

لقاءات سياسية وانمائية وثقافية في قصر بعبداالرئيس عون استقبل وفدا من منظمي الحفل الموسيقي الذي اقامته لجنة مهرجانات بعلبك: لبنان سيستعيد دوره المميز بعد زوال ظروفه الصعبة وهو لا يمكن ان يبتعد عن الثقافة حتى في احلك ظروفه

النائب مخزومي: للتعاطي بجدية مع صندوق النقد الدولي واجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان ووضع حلول لعدد من الملفات

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ان لبنان لا يمكن ان يبتعد عن الثقافة حتى في احلك ظروفه، مشددا على إرادة اللبنانيين في مواجهة الازمات والمصائب بايمان ثابت للتغلب عليها والمحافظة على الدور المميز للبنان في كل المجالات والذي سوف يستعيده بعد زوال الظروف الصعبة التي يمر بها.تأكيد الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من منظمي الحفل الموسيقي الكبير الذي اقامته لجنة مهرجانات بعلبك الدولية من دون جمهور تحت عنوان " صوت الصمود" وذلك لمناسبة المئوية الأولى لاعلان دولة لبنان الكبير. وحضر اللقاء وزراء الدفاع والسياحة والصحة والثقافة، زينة عكر ورمزي المشرفية وحمد حسن وعباس مرتضى، إضافة الى رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك الدولية السيدة نايلة دو فريج وقائد الأوركسترا الفيلهرمونية الذي قاد الفرقة الموسيقية المايسترو هاروت فازليان والمشاركين في الحفل والمساهمين في احيائه من القيمين على المؤسسات والمعاهد والجوقات والمنشدين . في مستهل اللقاء، القت السيدة دوفريج كلمة شكرت فيها الرئيس عون على رعايته الحفل الموسيقي الذي اقامته اللجنة، مشددة على "ان هذه الرعاية سمحت لنا بايصال "صوتنا حتى الان، وكقطاعين عام وخاص الى اكثر من 15 مليون شخص في العالم وهو عدد مرشح ان يزداد يوما بعد يوم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي". وقالت "هذه هي صورة لبنان التي نرغب في ان نضيء عليها وان نظهرها للعالم كله"، شاكرة الذين شاركوا في إنجاح هذا العمل على كل مجهود بذل في سبيل ذلك.ورد الرئيس عون فرحب بالوفد معربا عن سعادته بلقائه، وهنأه اعضاءه على العمل المتقن الذي انجزوه . وقال: "في ظل تراكم الازمات والمصائب التي يعيشها لبنان كان من الجرأة ان تقدموا على حفل من النوع الذي أقيم والذي حمل رسائل متنوعة الى العالم كله وبلغته وهي لغة الموسيقى، واهم هذه الرسائل مفادها ان لبنان لا يمكن ان يبتعد عن الثقافة حتى في احلك ظروفه". ونوه رئيس الجمهورية بالجهد الذي بذل والذي ساهم فيه كل لبنان وشاهده كل اللبنانيين "وقد شكل لهم لحظة فرح في لحظات المآسي التي يعيشون". وشدد على ان البعد الثقافي هو بعد متطور في لبنان اكان في اللغة او الموسيقى او الادب، لافتا الى ان وصول هذا العمل الى هذا العدد الكبير من الأشخاص حول العالم هو اسطع دليل على نجاحه، متمنيا على أعضاء الوفد المثابرة على القيام بالاعمال الفنية والثقافية لتبقى رسائله مسموعة، ومعربا عن امله في ان تشهد بعلبك السنة المقبلة من جديد على عمل يكون خاتمة الازمات ويضيء على ارث لبنان الثقافي العريق.النائب فؤاد مخزوميالى ذلك، شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات سياسية وانمائية، فاستقبل الرئيس عون رئيس حزب " الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان على مختلف الأصعدة.وبعد اللقاء، شدد مخزومي "على ضرورة تنفيذ الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي من لبنان لا سيما في ما يتعلق بملف الكهرباء ومكافحة الفساد والهدر"، مؤكداً على "أهمية التعاطي بجدية مع صندوق النقد الدولي فمن دون هذه الإصلاحات سيبقى وضع لبنان معلقاً، إذا لم يتدهور أكثر فأكثر". ودعا إلى إجراء تدقيق جنائي لا سيما في حسابات مصرف لبنان، "والاستعانة بشركة عالمية لهذا الهدف، والتعاطي بشفافية في هذا الملف الذي من شأنه كشف ملفات الفساد ورفع الغطاء عن المفسدين، خصوصاً أنه مقدمة ضرورية لاسترداد الأموال المنهوبة". ورأى مخزومي إن على الحكومة المسارعة الى " وضع حلول على المدى القصير والمتوسط في موضوع الكهرباء لأن ظروف الناس قاسية جداً، وكذلك التطلع لحلول دائمة في هذا القطاع الحيوي والمضروب منذ عقود". وشدد على أهمية الوصول إلى حلول في ما يتعلق بانهيار سعر العملة الوطنية والغلاء الفاحش في أسعار المواد الأساسية.ورافقت النائب مخزومي، مستشارته السياسية الدكتورة كارول زوين.

رئيس جمعية " قولنا والعمل"واستقبل الرئيس عون رئيس "جمعية قولنا والعمل" الشيخ احمد القطان ومدير مكتب الجمعية السيد محمد فنيش وعرض معهما الأوضاع في لبنان عموما وفي البقاع خصوصا. ونوه الشيخ القطان بالمواقف الوطنية لرئيس الجمهورية وادارته لشؤون البلاد وتمسكه بسيادة لبنان واستقلاله والمحافظة على كرامة اللبنانيين، كما اثار الشيخ القطان عددا من مطالب منطقة البقاع عموما وبر الياس خصوصا.

الاب أبو كسم ورئيس اتحاد بلديات جزينوفي قصر بعبدا، رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبدو أبو كسم ورئيس اتحاد بلديات جزين السيد خليل حرفوش.