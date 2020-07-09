استعدوا.. درجات الحرارة إلى مزيد من الارتفاع

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الجمعة غائما يتحول خلال النهار الى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات في الفترة الصباحية. وجاء في النشرة الاتي:

- الحالة العامة: طقس صيفي رطب ومعتدل الحرارة نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

ملاحظة: المعدل الوسطي لدرجات الحرارة في شهر تموز على الساحل يتراوح بين 24 و32 درجة مئوية.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا يتحول مساء الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة، يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات كما يتوقع تساقط رذاذ محلي في الفترة المسائية.

الجمعة: غائم يتحول خلال النهار الى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات في الفترة الصباحية.

السبت: غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة خاصة على الساحل ويتكون الضباب على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة احيانا وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 22 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الداخل من 15 الى 34.