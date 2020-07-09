living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

استعدوا.. درجات الحرارة إلى مزيد من الارتفاع

9
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الجمعة غائما يتحول خلال النهار الى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات في الفترة الصباحية. وجاء في النشرة الاتي:
 
- الحالة العامة: طقس صيفي رطب ومعتدل الحرارة نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة ويستمر حتى نهاية الأسبوع.
 
ملاحظة: المعدل الوسطي لدرجات الحرارة في شهر تموز على الساحل يتراوح بين 24 و32 درجة مئوية.
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
 
الخميس: غائم جزئيا يتحول مساء الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة، يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات كما يتوقع تساقط رذاذ محلي في الفترة المسائية.
 
الجمعة: غائم يتحول خلال النهار الى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات في الفترة الصباحية.
 
السبت: غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة خاصة على الساحل ويتكون الضباب على المرتفعات.
 
الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة احيانا وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات.
 
- الحرارة على الساحل من 22 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الداخل من 15 الى 34.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout