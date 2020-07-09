إخبار ضد ميشال سماحة!

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تقدم المحامون عمر الكوش- فادي سعد - محمد زياد جعفيل- جهاد ابو عمو من النيابة العامة التمييزية في بيروت بإخبار ضد المحكوم الوزير السابق ميشال فؤاد سماحة من اجل الادعاء عليه واحالته على القضاء المختص بملاحقة جرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب، سندا لمواد قانون العقوبات اللبناني لا سيما المادة /٣١٦/معطوفا على قانون مكافحة تبييض الاموال رقم ٢٠٠١/٣١٨ والمعدل بموجب قانون مكافحة تبييض الاموال رقم ٢٠١٥/٤٤ ، بالتنسيق مع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، تمهيدا لاحالته امام محكمة الجنايات المختصة وانزال العقوبة المناسبة بحقه وفرض الغرامة المنصوص عنها قانوناً.