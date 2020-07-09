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قسطنطين ردّاً على "المقال المعلّب": باسيل لم يطلب منّي والتيّار لا يتدخّل

9
JULY
2020
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لفت مستشار رئيس التيار الوطني الحر أنطوان قسطنطين، إلى انه "في مقال هجومي معلّب على رئيس الرابطة المارونية، نعمة الله أبي نصر ‏نُشر اليوم في جريدة نداء الوطن، ‏اتهمني عضو المجلس التنفيذي، المحامي جوزيف نعمه، بأنني أوحي لرئيس الرابطة بإصدار بيانات بناءً على طلب رئيس التيار النائب جبران باسيل".


وأضاف، في بيان: "هذا الاتهام باطل ومردود لصاحبه، فالتيار الوطني الحر الذي يحترم استقلالية الرابطة ودورها التاريخي لا يتدخل بشؤونها وحبذا لو يحذو الجميع حذوه. إنني لا أزال أعتقد بأن كلام نعمه بحقي ‏اجتهاد شخصي، ‏ولست أدري كيف أنزع طيفي من مخيلته ليتوقف عن اتهامي بما لا علاقة لي به".


‏وتابع: "إنني على الصعيد الشخصي اعتز بعلاقتي برئيس الرابطة وبما قمت به حين كنت عضوا في المجلس التنفيذي فيها لولايتين، ولا ضير في أن أنعش ذاكرة المحامي نعمه بأننا تزاملنا ‏حينها وتعاونّا على ما فيه خير الرابطة، لذا أنصحه بأن يصرف طاقته الغزيرة على العمل بدل الكلام عله يحقق غاية ‏الذين انتخبوه، وأذكّره بأنه على عضو المجلس التنفيذي ان يخلع ثوبه الحزبي عند ولوج عتبة الرابطة ويعمل لمصلحة الموارنة ولبنان".

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