قسطنطين ردّاً على "المقال المعلّب": باسيل لم يطلب منّي والتيّار لا يتدخّل

لفت مستشار رئيس التيار الوطني الحر أنطوان قسطنطين، إلى انه "في مقال هجومي معلّب على رئيس الرابطة المارونية، نعمة الله أبي نصر نُشر اليوم في جريدة نداء الوطن، اتهمني عضو المجلس التنفيذي، المحامي جوزيف نعمه، بأنني أوحي لرئيس الرابطة بإصدار بيانات بناءً على طلب رئيس التيار النائب جبران باسيل".
وأضاف، في بيان: "هذا الاتهام باطل ومردود لصاحبه، فالتيار الوطني الحر الذي يحترم استقلالية الرابطة ودورها التاريخي لا يتدخل بشؤونها وحبذا لو يحذو الجميع حذوه. إنني لا أزال أعتقد بأن كلام نعمه بحقي اجتهاد شخصي، ولست أدري كيف أنزع طيفي من مخيلته ليتوقف عن اتهامي بما لا علاقة لي به".
وتابع: "إنني على الصعيد الشخصي اعتز بعلاقتي برئيس الرابطة وبما قمت به حين كنت عضوا في المجلس التنفيذي فيها لولايتين، ولا ضير في أن أنعش ذاكرة المحامي نعمه بأننا تزاملنا حينها وتعاونّا على ما فيه خير الرابطة، لذا أنصحه بأن يصرف طاقته الغزيرة على العمل بدل الكلام عله يحقق غاية الذين انتخبوه، وأذكّره بأنه على عضو المجلس التنفيذي ان يخلع ثوبه الحزبي عند ولوج عتبة الرابطة ويعمل لمصلحة الموارنة ولبنان".