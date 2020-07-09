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تسجيل إصابة بكورونا لطالبة في كلية الإعلام بالجامعة اللبنانية .. وهذا ما سيحصل

9
JULY
2020
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أعلنت عمادة كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية وإدارة الفرع الأول أنه "من خلال متابعة سير عملية الامتحانات في الكلية، ومن خلال إجراءات الترصد الوبائي للمشاركين في الامتحانات، تبلغت إدارة الفرع الأول في الكلية، وجود عوارض لدى احدى الطالبات التي تبين في ما بعد، أن نتيجة فحص الـ PCR لفيروس كورونا كانت إيجابية".

 

وتوضيحا للرأي العام، أعلنت العمادة في بيان أن الترصد الوبائي للطالبة المذكورة، يؤكد انها قد حملت العدوى من شقيقتها التي تعمل في احد المستشفيات. والطالبة كانت من ضمن مجموعة من 12 شخصا بمن فيهم الأستاذ المراقب، في قاعة امتحان بعيدة عن قاعات الامتحانات الأخرى الموجودة في المبنى الرئيسي الذي يضم قاعات الامتحانات والإدارة.

 

وأشارت العمادة إلى أنّ الطالبة المعنية كانت قد غادرت إلى منزلها مباشرة بعد انتهاء امتحانها عند العاشرة والنصف صباحا. وفور علم الادارة بإصابة الطالبة، فرضت إجراءات العزل على جميع المخالطين للطالبة المذكورة، لتجنب أي انتقال محتمل للعدوى، وبالتالي طلبت منهم عدم الحضور الى الكلية والخضوع للعزل المنزلي وإجراء الفحوصات اللازمة".

 

وأضافت: "للتذكير، فإن إدارة الفرع في الكلية حين تقرر إجراء الامتحانات تطبيقا لقرارات رئاسة الجامعة المتخذة في هذا السياق، والتزاما بالقوانين المرعية، عمدت الى اتخاذ كل الاجراءات الضرورية، التي فرضتها وزارة الصحة، وذلك لضمان سلامة الجميع، والحفاظ على صحتهم، طلابا، وهيئة إدارية واساتذة".

 

وأوضحت الكلية أن الإجراءات المتخذة في الكلية، تمثلت بوجوب وضع الكمامة طوال فترة التواجد في الكلية وفي قاعات الامتحانات، واعتماد التباعد، تحسبا لحالات مماثلة، مؤكدة حرصها على استكمال العام الدراسي على أن تعلق الامتحانات الجارية حاليا إلى موعد يحدد لاحقا تبعا لنتائج فحوص المخالطين.

 

وأكّدت أنّ الجامعة ستتخذ كل الاجراءات الرامية إلى حماية حقوق الطالبة، وضمان مستقبلها الجامعي وصحتها وسلامتها وسلامة جميع الطلاب. هذا مع العلم أن امتحانات الماستر 2 في الكلية قد انتهت يوم أمس. فيما تستمر امتحانات الفرع الثاني حسب الروزنامة المقررة".

 

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