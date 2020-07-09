أسرار الصحف ليوم الخميس 9 تموز 2020

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

دعت مصادر في وكالات السفر إلى تدخل وزارة السياحة لخفض أسعار تذاكر السفر والإقامة في الفنادق وتثبيتها بالليرة اللبنانية على سعر صرف الـ 3900 ليرة للدولار بالقياس لأسعار السنة الماضية بالدولار، قبل أن يضيع موسم الصيف بسبب بقاء كلفة السفر والإقامة في لبنان من بين الأغلى في المنطقة والعالم.

كواليس

تركز اهتمام وسائل الإعلام العبرية على تجاهل الأمين العام لحزب الله في خطابه لبدء حكومة الاحتلال التنقيب عن النفط والغاز في مقاطع بحريّة مجاورة لمياه لبنان الإقليمية والمناطق المتنازع عليها وأبدى العديد من المحللين خشيته من أن يُخفي الصمت تدبيراً عملياً يثير القلق قرّره الحزب في مواجهة الخطوة.

نداء الوطن: خفايا

توقف مراقبون عند تأكيد الولايات المتحدة خلال الساعات الأخيرة عزمها على مساعدة لبنان، ما أثار سلسلة من التكهّنات حول الشكل الذي ستتخذه هذه المساعدة.

تعمل جهات خارجية صديقة للبنان على حث الأميركيين على تخفيف الضغط على لبنان، تحت عنوان أنّ العقوبات باتت تؤثر على اللبنانيين ممن هم خارج بيئة «حزب الله» بشكل أصبح يهدد وجودهم وصمودهم في مواجهة الأزمة الاقتصادية.

تواجه وزيرة العدل انتقادات لاذعة جراء تعيينها مستشارين كـ»تنفيعة» لا يمتّون إلى المجالات التي استلموها بصلة في حين أن المرحلة تتطلب مسؤولين كفوئين.



اللواء: أسرار

همس

يتساءل إقتصاديون، أنه في ظل دولرة نظام الحياة في لبنان، كيف يُمكن للمواطن العادي الحصول على 20 أو 30 أو 50 أو حتى مائة دولار، إذا لم يكن أمامه إلا السوق السوداء، مع العلم أن الحد الأدنى للأجور 675.000 ليرة لبنانية، لا يكاد يساوي 67 دولاراً بالشهر!



غمز

أدخلت نقابة «سامية» مرجعاً في السعي لتأمين الأموال العائدة لأطبائها في المستشفيات الخاصة!



لغز

امتنع عدد من وزارات الدولة عن تقديم خدمة القهوة، بعد المعاناة من عدم وجود الورق اللازم!