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عناوين الصحف ليوم الخميس 9 تموز 2020

9
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الأخبار: الدعم المنهوب سلفاً: السلّة «الملغومة»!
بومبيو يرد على نصرالله محدّداً مواصفات «حكومته» اللبنانية | واشنطن: استيراد النفط من إيران ممنوع

 

 

 

 

الديار: أي أملّ بالخروج من الأزمة يمرّ بخفض الإنفاق العام الذي يُقوّض الخطّة الإنقاذية
62 تريليون ليرة عجز الموازنة من 2012 إلى 2020 والثمن سينعكس في قيمة الليرة
بعض التجار و«السوبرماركت» يُمارسون الاحتكار بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة

 

 

 


نداء الوطن: هل يُقايض باسيل "العفو العام" بالهيئة الناظمة للكهرباء؟
لبنان الرسمي... "بيئة حاضنة" لأميركا

 

 

 


النهار: الليرة في الميزان

 

 

 


اللواء: تدويل «الإنهيار اللبناني».. وبومبيو لنصرالله: الأمر ليس لك بلبنان!
تشاؤم فرنسي.. وتحرك إيراني لضبط الإيقاع الحكومي.. والأسعار إلى إرتفاع بعد السلة

 

 

 


البناء: تاج الدين في بيروت… وإحباط في جماعة السفارة… ‏واشنطن تحرّض وتورّط ولا تلتزم /‏ بومبيو مستفَّزاً من كلام نصرالله: ‏سنساعد لبنان ولن نتركه يتحوّل تابعاً ‏لإيران/‏ عون يطعن بقانون التعيين… ‏والحريري غير عائد للسراي… ‏والحكومة تستعيد التوازن/‏

 

 

 


الجمهورية: تعيينات تقطع الأمل بالاصلاحات

 

 

 

 

the daily star: US behind Lebanon if free of Iran control: Pompeo

 

 

 

l'orient le jour: Le Drian hausse le ton face à l’inaction libanaise en matière de réformes

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