هلع وارتباك: حالة كورونا في صفوف طلاب كلية الاعلام... والادارة تصر على استكمال الامتحانات في الكليات!

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نشرت صفحة رابطة طلاب الجامعة اللبنانية على حسابها على تويتر تغريدتين جاء فيهما:

"حالة كورونا في كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية الفرع ١ وتخوّف في صفوف الطلاب:

تبيّن اليوم أن نتيجة الPCR لأحد الطلاب الذين حضروا إلى الكلية لإجراء الإمتحانات واختلط مع الطلاب أتت إيجابية، والطلاب متخوفين من استكمال الإمتحانات في هذه الحالة في حين الإدارة مصرة على استكمالها"

وأضافت "الطلاب الذين تواصلوا معنا يناشدون إدارة الجامعة اللبنانية ووزارة الصحة لتأمين فحوص الPCR للطلاب والأساتذة والموظفين في الكلية قبل استكمال الإمتحانات، إذ إن الإجراءات المتبعة لم تكن صارمة حيث لم يخضع الجميع لفحص الحرارة قبل الدخول وعدد كبير من المتواجدين لم يلتزم بوضع الكمامة"