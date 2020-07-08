وزيرة المهجرين: لدينا معلومات عن اتصالات تقوم بها جهات لتخويف المغترب وحثه على عدم المجيء

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اعتبرت وزيرة المهجرين الدكتورة غادة شريم أن "الحكومة تخطت مطب الرفض المبدئي للتحقيق الجنائي المالي ويبقى اختيار الشركة التي ستجري هذا التدقيق بعد الاطلاع على التقارير الأمنية"، داعية في مداخلة عبر شاشة "أو. تي. في" "الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي إلى بث الايجابية والابتعاد عن جلد الذات قائلة: "فلنشجع المغتربين والسياح للقدوم الى لبنان، ولنكف عن نشر الشائعات، لدينا معلومات عن اتصالات يقوم بها بعض الجهات لتخويف المغترب وحثه على عدم المجيء".

وسألت: "لماذا تشويه الحقائق وجلد الذات بهذه الطريقة؟"، وقالت: "إن القطاع السياحي يكاد يكون بارقة الأمل الوحيدة المتبقية لنا لانعاش اقتصادنا المهترئ ولو قليلا".

أضافت: "لا مشاكل أمنية ولا عسكرية تمنع السائح من زيارة لبنان، بل على العكس يمكنه أن يستفيد من الوضع الاقتصادي وارتفاع سعر صرف الدولار. وبالتالي، يفيد البلد".

وفي سياق آخر، أكدت شريم أن "هناك خطوات عملية ستقوم بها الحكومة وسيشعر بها المواطن في الأسابيع المقبلة".