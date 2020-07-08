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ادي معلوف في هجوم عنيف على بيار بو عاصي: في عالم حكيمك الغريب...

8
JULY
2020
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شن عضو تكتل لبنان القوي النائب ايدي معلوف هجوماً عنيفاً على الوزير السابق بيار بو عاصي عبر حسابه الخاص على تويتر قائلاً:

"زميلي، دعوتك عن جدّ غريبة، غريبة، غريبة!!!

لأن في عالم حكيمك الغريب، أنتم أبطال الاصلاح، أما في عالم الواقع، فإستلمتم وزارات العمل والعدل والصحّة وغيرها ولم نرَ منكم لا نفحة اصلاح ولا من يحزنون، يا أخي الضمان الاجتماعي، كان تحت وصايتكم، شو عملتوا فيه!"

وأضاف "وفي عالم حكيمك الغريب، أنتم تنافسون القاضي Falcone بمكافحة الفساد، أما في عالم الواقع فأنتم حاقدون، تلفّقون اتهامات عشوائية على التيار ... يا أخي حفاظاً على غرام من مصداقيتكم، اتّهموا ولو مرة واحدة فريق او حزب غير التيار !"

واعتبر "في عالم حكيمك الغريب، تحاضرون بالحريّة والسيادة، أما في عالم الواقع، فلم تستطيعوا الموافقة على أحب قانون انتخابات على قلبكم، القانون الارثوذكسي، رضوخاً لاملاءات مَن "طلبها" منكم!"

وختم "أخيراً وليس آخراً، في عالم حكيمك الغريب، تعتقدون ان اليوم فرصتكم لتنقضّوا على التيار الوطني الحر، اما في عالم الواقع فنكرّر لكم مقولة الجنرال "يا سمير اذا ربحت خسران، واذا خسرت خسران"! (...والله التراشق ما بفيد هالايام)"

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