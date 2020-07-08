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بانو زار وزير الداخلية: لقطع كل يد تخريبية تسعى الى نشر الفوضى وتقويض السلم الأهلي

8
JULY
2020
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 اعلن المكتب الاعلامي لعضو تكتل "لبنان القوي" النائب العميد انطوان بانو في بيان، انه "زار صباح اليوم وزير الداخلية محمد فهمي، وشكل اللقاء مناسبة للتداول في السرقات التي تشهدها بيروت منذ فترة"، ونوه بانو ب"الجهود الحثيثة التي تبذلها القوى الأمنية لملاحقة المرتكبين وكل من يحاول استغلال الساحة اللبنانية لزعزعة الاستقرار الداخلي". 

وإذ أكد "ضرورة محاكمة المرتكبين أمام القضاء وقطع كل يد تخريبية تسعى الى نشر الفوضى وتقويض السلم الأهلي"، أشار الى أن "الوضع الاستثنائي الذي تشهده البلاد يتطلب تعاون وتضافر جميع القوى".

وتطرق اللقاء الى "ضرورة تقيد الحانات والأندية والملاهي الليلية الواقعة ضمن نطاق المنطقة السكنية في مار مخايل بشروط وتوقيت دوام العمل، بعد عشرات الشكاوى الواردة من الأهالي من جراء الموسيقى الصاخبة والضجيج الصادر عنها في أرجاء الأحياء السكنية".

كما تطرق البحث أيضا الى "إشارات المرور في نطاق بيروت الكبرى والايعاز الى الشركة المشغلة العمل على وجه السرعة على إصلاح وصيانة الإشارات الضوئية وإعادة تشغيلها، بهدف تنظيم حركة السير وتفادي الزحمة وضمان سلامة المركبات والركاب وتفادي وقوع حوادث".

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان "أهمية استمرار التعاون الثنائي بينهما سعيا لخدمة بيروت وأهلها".

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