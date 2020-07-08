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وزير يعمل على وضع هيكلية شاملة لوزارته...

8
JULY
2020
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 شارك وزير الاتصالات المهندس طلال حواط اليوم في جلسة لجنة الاعلام والاتصالات النيابية التي ترأسها النائب حسين الحاج حسن، لدرس ومناقشة مسألة التوظيف والرواتب في هيئة اوجيرو.

وكان للوزير حواط مداخلة رد فيها على سؤال حول دوره في "عملية تصويب الأخطاء السابقة او التخطيط للمستقبل"، قال فيها: "من الواضح انني لن أتحمل مسؤولية امر لم أكن في حينه مسؤولا عنه"، مشيرا الى انه "يعمل حاليا على وضع هيكلية شاملة للوزارة". 

اضاف: "الكل يعرف ان هناك موظفين ليسوا في المكان المناسب، وهذا الامر ليس فقط في وزارة الاتصالات او اوجيرو انما في كل وزارات الدولة نرى التوظيف العشوائي والسياسي والواسطة".

ولفت الى انه "يعارض رأي من يقول ان الوزارة او المؤسسة التي تجني ارباحا كثيرة يحق لها القيام بأي عمل غير قانوني"، مشددا على ان "ما يقوم به منذ خمسة اشهر وحتى اليوم، هو تصحيح كل الاخطاء الماضية الفاضحة ان من ناحية العقود، او التوظيف او الادارة او الهيكلية"، معتبرا انه "علينا تصليح ما هو "مخرب كي نستطيع الانتقال الى مرحلة البناء".

وشكر حواط اللجنة على "جهودها وعملها"، مشيرا الى انه " سوف يدرس مع المدير العام لاوجيرو كل التقارير المقدمة لاتخاذ الخطوات المناسبة من اجل تصحيح الأخطاء والاختلالات الموجودة". 

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